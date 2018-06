Morgens ernten, nachmittags in die Tüte

Land-Kartoffel-Chips mit Geschmacksrichtung Paprika „Kulinarischer Botschafter“

+ Frischer geht’s kaum, quasi vom Feld in die Tüte produziert die Johanning Snack GmbH & Co. KG ihre Chips. Für die Land-Kartoffel-Chips mit Paprika gab es gestern den „Kulinarischen Botschafter“. Sehr zur Freude von Heiner Johanning, Thomas Lieske und Martin Johanning (von links). - Foto: Benker

Rehden - Von Horst Benker. „Wir sind das einzige Unternehmen, das quasi direkt vom Feld in die Tüte produziert“, erzählt Thomas Lieske nicht ohne Stolz. Lieske ist Leiter Marketing und Vertrieb der Hausmarken der Johanning Snack GmbH & Co. KG in Rehden. Seit 2010 produziert diese hochwertige Kartoffelchips aus Kartoffeln aus eigenem Anbau direkt vor der Haustür.