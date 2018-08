Mohrmann ist Hegeringmeister

Die erfolgreichen Schützen vom Hegering Hemsloh mit Hegeringmeister Alexander Mohrmann (Mitte vorn), Hegeringsieger Klasse A, Dr. Andreas Schlüsche (r.), Hegeringsieger Klasse B, Fritz Mohrmann (3.v.l.), Hegeringsieger Klasse C, Wilfried Meyer (3.v.r.) und Schießobmann Heino Immoor (2.v.r.). - Foto: Hegering

HEMSLOH - Alexander Mohrmann aus Barver ist neuer Hegeringmeister des Hegerings Hemsloh. Er sicherte sich den Titel beim alljährlichen Hegeringsschießen auf dem Jagdschützenstand in Sulingen-Stadt.

Nachdem Schießwart Heino Immoor zahlreiche Mitglieder begrüßt und die Regularien bekannt gegeben hatte, mussten die Teilnehmer ihre Schießfertigkeiten unter Beweis stellen. Um dem praxisnahen und jagdlichen Einsatz gerecht zu werden, wurde anfangs mit dem Schrotschuss in der Disziplin „Skeet“ auf Wurfscheiben (Tontauben) geschossen. Beim Schießen mit dem Kugelgewehr mussten die Teilnehmer stehend angestrichen auf Scheibe „Bock“ und liegend auf Scheibe „Fuchs“ für eine möglichst hohe Ringzahl sorgen.

Ohne Bewertung wurde das flüchtige Schießen mit der Kugel auf den laufenden „Keiler“ trainiert, um für die anstehende Erntejagd- und Drückjagd-Saison vorbereitet zu sein.

Nachdem der gesamte Schießverlauf durch Obmann Immoor garantiert wurde, ergab die anschließende Auswertung ein sehr positives Ergebnis. Alle Teilnehmer konnten die geforderten Anforderungen für das Erringen der DJV-Schießnadel Büchse und Flinte erfüllen. Ferner konnten weitere Teilnehmer mit außergewöhnlichen Schießergebnissen auf sich aufmerksam machen. Die Auszeichnung als Hegeringsmeister entschied Alexander Mohrmann aus Barver für sich. Weitere Hegeringssieger in verschiedensten Klassen wurden Dr. Andreas Schlüsche aus Hemsloh, Fritz Mohrmann aus Barver und Wilfried Meyer aus Wagenfeld. Alle wurden mit einem Präsent bei der Siegerehrung durch Schießobmann Immoor ausgezeichnet.

Durch eine regelmäßige Teilnahme an jagdlichen Hegeringschießen halten sich die Jäger im Umgang mit der Waffe fit. Dabei werden Treffsicherheit und die Handhabung mit der Waffe permanent trainiert und gefestigt, so die Pressemitteilung des Hegerings.

Die gelungene Veranstaltung fand in gewohnter Manier ihren Ausklang in gemütlicher Runde mit einem Grillbüfett. Hegeringleiter Dr. Andreas Schlüsche bedankte sich bei den Teilnehmern. Dem Schießobmann Heino Immoor gebührte neben Dankesworten für die hervorragende Organisation auch noch ein Präsent in „Flüssigform“.

Der Hegering Hemsloh weist noch auf den kommenden Termin hin: Am Samstag, 15. September treffen sich die „Jagdfüchse“, Kinder ab zehn Jahren, um Abenteuer in der Natur zu erleben. Weiterhin sind Anmeldungen für Kinder und Jugendliche möglich. Anmeldungen oder Fragen sind zu stellen an den Obmann für Öffentlichkeitsarbeit im Hegering Hemsloh, Jens Weihrich, Handy: 015736771153, E-Mail: jens.weihrich@t-online.de.

Infos zu „Jagdfüchse“ unter:

www.ljn.de/hegeringe/hrhemsloh/aktuelles