Große Wertschätzung und viele Tränen prägen Entlassfeier der Oberschule „Am Geestmoor“

Rehden – Sie haben neun oder zehn Jahre gebüffelt, gepaukt, aber auch jede Menge Spaß gehabt. Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt, aber auch eine nicht gerade kleine Portion Wehmut überkam die Entlassschüler der Rehdener Oberschule „Am Geestmoor“ bei der gestrigen Abschlussfeier.

Für die Jugendlichen war es ein ganz besonderer Moment, als sie schick gekleidet gemeinsam in die feierlich geschmückte Aula Einzug hielten. „Ihr seid durch. Gleich gibt es noch die ,Jammerlappen‘ und das war’s“, richtete Schulleiter Rainer Fritzsche heiter das Wort an die jungen Leute. „Ihr ward ein klasse Jahrgang, habt viele Eindrücke hinterlassen“, lobte er. Dankbarkeit für die erlebte Schulzeit sei nur ein Kennzeichen für diese Jahrgangsstufe gewesen.

+ Auch die Schüler der Klasse H10 mit Lehrerin Lisa Rusteberg (5.v.l.) sehen dem Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. © Schubert „98 Prozent aller Schüler haben einen Abschluss erreicht, das ist nicht alltäglich.“ In der Realschulklasse hätten 81 Prozent aller Schüler den qualifizierten Realschulabschluss gemacht. „Damit sind wir niedersachsenweit ganz oben mit dabei“, stellte Fritzsche heraus. Es sei ein sehr sozialer und verantwortungsbewusster Jahrgang gewesen. „Ihr seid sehr vertrauensvoll miteinander umgegangen, habt Euch immer gern in den Dienst der Schule gestellt.“

Fritzsche dankte wie die übrigen Redner auch den Kollegen, die daran großen Anteil hätten sowie den Eltern. „Erziehungsarbeit wird heute zu Hause leider viel zu selten wahrgenommen. Es war toll, dass das in Eurem Jahrgang noch nicht so war“, stellte er die Absolventen positiv heraus. „Bleibt so, wie Ihr seid, dann seid Ihr richtig.“

+ Ausgezeichnet: Milena Fischer, Emilie Möller, Shezadi Keinat Quayyum und Martyna Ciesielska. © Schubert „Die Ausgangssituation könnte nicht besser sein“, stellte auch Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch in seiner Gratulation heraus. Heute würden junge Auszubildende, gerade im Handwerk, händeringend gesucht. „Zudem hat das Aus- und Weiterbildungssystem eine große Durchlässigkeit.“ Trotzdem heiße es, Leistung in Verbindung mit Team-Orientierung zu bringen. „Ihr habt für beides eine gehörige Portion Rüstzeug mitbekommen, baut darauf auf.“

Modern, ganz auf Wellenlänge der jungen Leute, gratulierte Wetschens Pfarrerin Elke Haarnadel. „Ihr seid mittendrin im Neuanfang. Denn im Alter zwischen 12 und 18 Jahren habt ihr bereits viele Entscheidungen zu treffen gehabt und noch viele vor Euch.“ Es sei ein Start in berufliches, aber auch privates Neuland. „Ihr habt viele gute Erfahrungen gesammelt, mit Euch selbst, mit anderen und Gott“, so Pfarrerin Haarnagel. Mit dem Musikvideo „Tu m’appelles“ von Adel Tawil erinnerte sie daran, dass Gott an jedem Ort der Welt weiterhin erreichbar sei.

+ Die Absolventen der Klasse H9 mit Lehrerin Maria Tönsing (r.). © Schubert „Jetzt ist der große Schritt in die Selbstständigkeit eingeläutet, das wird auch Chaos mit sich bringen und Euch verwirren“, blickte Elternvertreterin Heidi Möller zurück und vor allem nach vorn. „Haltet durch, verfolgt Euren Traum, denn nur wer Fehler macht, kann später lachend darauf zurückschauen.“

Die Schülersprecher Emilie Stange und Daniel Oduweko deuteten in ihren Glückwünschen bereits an, was kurze Zeit später in der Rede der beiden Klassensprecherinnen Emilie Möller und Vanessa Kanning mehr als deutlich wurde: wie schwer der Abschied und vor allem die Auflösung des Klassenverbandes fällt. Denn Tränen flossen insbesondere bei Emilie Möller reichlich.

Auch die beiden Klassenlehrerinnen Lisa Busch und Lisa Rusteberg hielten ihre Wünsche kurz, bevor der Griff zu den bereitgestellten Papiertüchern Usus wurde. Dem schloss sich das Moderatorenteam, Justyna Trebacz und Felix Lampe, das charmant und kurzweilig durch die Veranstaltung führte, gerne an, nachdem es einer Vielzahl von Lehrern und weiteren in ihrer Schulzeit bedeutsamen Menschen mit einer Rose gedankt hatte.

Der Zeugnisvergabe folgte die Ehrung der besten Schüler durch den stellvertretenden Fördervereinsvorsitzenden Thorsten Thiel. Ausgezeichnet wurden Emilie Möller (R10/Note: 1,6), Martyna Ciesielska (H10/Note: 2,0) und Milena Fischer (H9/Note: 2,9) sowie für ihr besonderes soziales Engagement Shezadi Keinat Quayyum und Emilie Möller.

Für das unterhaltsame Rahmenprogramm sorgten neben Felix Lampe, der nach fünf Jahren Schulband zwei beeindruckende Soli präsentierte, zwei Tänzerinnen der Jahrgangsstufe fünf sowie eine dreigeteilte Diashow mit vielen Eindrücken aus der zurückliegenden, zusammenschweißenden Schulzeit. art