Mit Hightech aus Rehden gegen den Klimawandel

+ © Russ Der Rehdener Robert Klaus hat einen Hochleistungsröntgendetektor entwickelt, der Strömungen in Pipelines präzise messen kann. Die Ergebnisse dieser Messungen kommen unter anderem beim Northern Lights Projekt zum Tragen. © Russ

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Melanie Russ schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Rehdener Robert Klaus ist Teil eines ehrgeizigen und möglicherweise zukunftsweisenden Projekts. Er steuert einen wichtigen Baustein zu einer in Norwegen entwickelten CO2-Speicher-Technik bei. Ein Jahr lang hat Klaus an dem Prototypen gebastelt.

Rehden – Der orange-farbene Kasten, der da im Büro von Robert Klaus steht, sieht auf den ersten Blick recht unscheinbar aus. Ein paar Kabel und Schläuche ragen heraus, ein Licht leuchtet und in einem transparenten Rohr schwappt eine blaue Flüssigkeit hin und her. Doch das unauffällige Äußere täuscht. In dem Kasten verbirgt sich ein Hochleistungsröntgendetektor, den Robert Klaus in dem von ihm geführten Unternehmen Flow Capture im Rehdener Industriegebiet für das norwegische Northern Lights Projekt entwickelt hat. Dessen Ziel ist die dauerhafte Speicherung von industriell erzeugtem CO2 tief unter dem Meeresboden.

Northern Lights ist ein Projekt der Unternehmen Equinor, Royal Dutch Shell und Total Energies und wird von der norwegischen Regierung finanziell unterstützt. Der Kontakt zu Robert Klaus kam zustande, weil er in der Vergangenheit schon Röntgenlösungen zur Strömungsanalyse für Equinor entwickelt hatte. Für das Northern Lights Projekt arbeitet Klaus nun mit dem Institute for Energy Technology in Norwegen zusammen, das einen Teil der Forschung für Equinor durchführt.

Im Rahmen von Northern Lights wird über Pipelines flüssiges Kohlendioxid vor der Küste Norwegens in Sandsteinschichten gepumpt, die sich 2600 Meter unterhalb des Meeresbodens befinden. „Von dort kann das CO2 nicht mehr entweichen“, erklärt Robert Klaus. Mit der Zeit werde es sogar zu Gestein.

Wenn die Pumpstation 2024 in den Vollbetrieb gehe, könnten dort pro Jahr 1,5 Millionen Tonnen CO2 gespeichert werden. Das entspreche der Menge, die ein 50 mal 50 Kilometer großer Wald in einem Jahr aufnehmen könne, rechnet der Rehdener vor.

Eine der wesentlichen Fragen, die während des aktuellen Testbetriebs beantwortet werden sollen, lautet: Mit welcher Geschwindigkeit und welchem Druck kann das CO2 effizient durch die Leitungen gepumpt werden? Und da kommt das Röntgengerät von Robert Klaus ins Spiel. Es durchleuchtet Pipelines in sehr hoher Auflösung und mit 190 Bildern pro Sekunde. „Das ist das Beste, was es auf dem Markt gibt“, sagt der Rehdener über die beiden eingebauten Detektoren, die eine Pipeline horizontal und vertikal erfassen und so ein dreidimensionales Live-Bild von dem zeigen, was sich im Inneren tut.

Laut Klaus können die Detektoren unterschiedliche Flüssigkeiten und Gase selbst dann noch auseinanderhalten und ihre Mengen bestimmen, wenn sie vermischt oder aufgeschäumt sind. Sie zeigen das unterschiedliche Fließverhalten im inneren und äußeren Bereich von Kurven an oder wie zum Beispiel ein Öltropfen Verwirbelungen im Flüssiggas verursacht.

Zur Sache: Das sind Equinor und das Institute for Energy Technology (IFE) Equinor ist ein internationales Energieunternehmen und nach eigenen Angaben Europas zweitgrößter Gaslieferant und größter Betreiber von Gas- und Ölförderanlagen auf hoher See. Zudem habe das Unternehmen ein schnell wachsendes Portfolio in den Bereichen Solarenergie und Offshore-Wind, ist auf dessen Homepage zu lesen. Seit mehr als 40 Jahren fördere man Erdöl und Erdgas auf dem norwegischen Kontinentalschelf und zunehmend weltweit.

Das Unternehmen wurde 1972 als Staatsunternehmen gegründet und ist heute an den Börsen in New York und Oslo notiert, wobei der norwegische Staat nach Unternehmensangaben 67 Prozent der Aktien hält. Equinor hat weltweit rund 21000 Mitarbeiter.

Das Institute for Energy Technology (Institut für Energietechnik) in Norwegen wurde 1948 als Institut für Kernenergie gegründet, im Laufe der Zeit kamen weitere Forschungsbereiche hinzu. Heute entwickelt das Institut in seinen Laboren unter anderem umweltfreundliche Technologien in den Bereichen erneuerbare Energien, Erdölförderung, CO2-Management, Nuklearmedizin und Virtual Reality. Laut Homepage ist es aktuell an rund 130 Projekten weltweit beteiligt und beschäftigt etwa 720 Mitarbeiter in 35 Staaten.



„Jede kleinste unnötige Bewegung verbraucht Energie“, erklärt Klaus. Um den Strömungswiderstand und somit den Energieverlust in Pipelines zu minimieren oder die Ursache von Problemen aufzuspüren, wird eine Software genutzt, die verschiedene Parameter wie Schwingungen, Fließgeschwindigkeiten und Fließverhalten berechnet. „Die Daten unserer Geräte werden verwendet, um diese Software zu optimieren“, erklärt Robert Klaus. Für das Northern Lights Projekt durchleuchtet der Röntgen-Detektor eine Testpipeline des Institute for Energy Technology und sammelt die benötigten Daten.

Robert Klaus hat etwa ein Jahr lang an seinem Prototyp getüftelt – deutlich länger, als er dafür kalkuliert hatte. Zum einen hakte es manchmal bei der Entwicklung, zum anderen machten ihm Lieferengpässe für einzelne sehr spezielle Bauteile zu schaffen. Momentan arbeitet der Rehdener am letzten Feinschliff, in Kürze soll der Detektor an seinem Bestimmungsort in Norwegen aufgebaut werden. Wahrscheinlich werde er auch noch ein zweites Gerät bauen, so Klaus.

Mit seinem zweiten Standbein Materialprüfung, das der Entwickler und sein damaliger Geschäftspartner sich Anfang 2021 geschaffen hatten, geht es nach einer Delle infolge des Ausbruchs des Ukraine-Kriegs, als ein großer Auftraggeber absprang, wieder gut voran. Dazu hatten die beiden Entwickler in einem Container einen Zeilen-Detektor installiert, mit dem ganze Produkt-Chargen aus der Metall-, Kunststoff- oder Lebensmittelindustrie auf Schäden oder Fremdkörper untersucht werden können.

„Im Mai 2022 habe ich zwei Großaufträge für den Maschinenbau erhalten“, berichtet Robert Klaus, der sich in der Folge mit Hanna Siebel eine Verstärkung ins Unternehmen holte, die sich nun überwiegend um die Materialprüfungen kümmert, sodass Robert Klaus Freiraum für seine Entwicklungen hat. Denn nach der Fertigstellung des Röntgen-Detektors für Northern Lights wartet schon das nächste Projekt auf seine Umsetzung.