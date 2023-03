Heinz Fieseler wurde als Jugendlicher alkoholabhängig und lebt seit 50 Jahren abstinent

Von: Melanie Russ

Heinz Fieseler lebt seit 50 Jahren abstinent. Hermann Hoffmann (l.) und Dietrich Ehlers (r.) vom Blauen Kreuz Rehden beglückwünschen ihn. © Blaues Kreuz

Heinz Fieseler aus Diepholz wurde als Jugendlicher alkoholabhängig und lebt nach einem Schockerlebnis seit 50 Jahren abstinent. Ein sicherer Halt war für ihn immer die Blaues-Kreuz-Gruppe in Rehden.

Rehden – „Es ist ein schönes Leben.“ Dass Heinz Fieseler das heute mit 74 Jahren und einem Lächeln im Gesicht sagen kann, ist gar nicht so selbstverständlich. Denn er geriet schon als Jugendlicher in die Alkoholsucht. Weil er unsicher war, immer das tat, was andere ihm sagten, nicht Nein sagen mochte, zählt er die Ursachen auf. „Mit 14 Jahren war ich gut dabei.“ Zehn Jahre lang kam er nicht vom Alkohol los, bis ihn ein Schockerlebnis rettete. Dass er nun seit 50 Jahren abstinent ist, macht ihn stolz.

Die Probleme begannen, als Heinz Fieseler mit 13 Jahren die Schule verließ und eine Ausbildung anfing. „Ich wollte Schmied oder Klempner werden“, erinnert sich der 74-Jährige. Etwas mit den Händen erschaffen. Doch seine Eltern wünschten sich für ihn einen vermeintlich besseren Beruf. Also fing er bei der Deutschen Bahn an. „Der Job hat mir nicht einen Tag Spaß gemacht“, sagt Fieseler. Aber er habe als Kind nichts zu sagen gehabt. Elternhörig und sehr schüchtern sei er gewesen. Und so widersprach er auch bei der Berufswahl nicht.

Bei der Arbeit sei damals noch Alkohol getrunken worden, und er habe immer mitgetrunken, weil er nicht Nein sagen mochte. Und dann merkte er, dass mit dem Alkohol vieles scheinbar einfacher und die Unsicherheit weniger wurde. Er hatte zweimal in der Woche acht Stunden Berufsschule. „Das konnte ich nüchtern nicht aushalten.“ Denn es fiel ihm immer schwer, mit oder vor Fremden zu sprechen.

Als er mit 16 Jahren ausgelernt hatte, wurde er von seinem Arbeitgeber zwar übernommen, doch sein Alkoholkonsum war nicht unbemerkt geblieben. Man habe ihn gewarnt, dass er fliegt, wenn er nicht aufhört. Heinz Fieseler wurde sogar ins Beamtenverhältnis übernommen, doch schließlich wurde ihm mehrfach nahegelegt zu kündigen, was er auf Anraten seiner Gewerkschaft dann auch tat – und damit seinen Beamtenstatus verlor. Dabei hätte er schon damals Anspruch auf eine ärztliche Behandlung gehabt, denn Alkoholsucht war einige Jahre zuvor offiziell als Krankheit anerkannt worden.

Heinz Fieseler bekam eine neue Stelle in einer Tischlerei, die er aber auch bald wieder verlassen musste. Als er seine dritte Arbeitsstelle gefunden hatte, wollte er auf eigene Faust aufhören, überforderte damit aber seinen an den Alkohol gewöhnten Körper. „Ich bin dreimal umgekippt.“

Beim dritten Mal kam er ins Krankenhaus in Sulingen und machte eine Entgiftung unter ärztlicher Aufsicht. Das war für ihn in mehr als einer Hinsicht eine Schocktherapie. Der 74-Jährige kann sich noch genau erinnern. Auf seiner Station sah er, wie immer wieder reglos in ihren Betten liegende Patienten vorbeigeschoben wurden. Dass sie narkotisiert waren, wusste er nicht. „Ich dachte, die sind tot, und ich bin der Nächste.“ Da sei ihm schlagartig klar geworden, dass er mit dem Trinken aufhören muss oder sein Leben ist vorbei. „Das war mein Schlüsselerlebnis.“

Heinz Fieseler fing ganz neu an, brach den Kontakt zu vielen Bekannten ab, suchte sich eine neue Arbeitsstelle und kaufte in Diepholz ein Haus für sich und seine Familie, das er selbst umbaute – und dabei etwas mit seinen eigenen Händen schuf.

„Man merkt die Tiefschläge etwas bewusster“, sagt der 74-Jährige danach gefragt, wie sich sein Leben durch die Abstinenz am stärksten verändert hat. Aber man erlebt eben auch die positiven Momente klarer. „Das Selbstwertgefühl kommt zurück. Man lernt, sich selbst wieder zu mögen“, ergänzt Hermann Hoffmann, langjähriger Vorsitzender des Blauen Kreuzes in Rehden. Vor allem in den Anfangsjahren hat Heinz Fieseler viel Halt und Unterstützung von der Gruppe erfahren, die sich immer freitags um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Rehden trifft. Inzwischen nimmt er nur noch selten an den wöchentlichen Treffen teil, aber der Gruppe ist er immer noch eng verbunden. „Dort ist immer jemand da zum Reden“, weiß er.

„Wir sind hier unter Gleichgesinnten. Jeder weiß, wie es dem anderen geht“, erklärt Hermann Hoffmann. „Da ist so viel Ehrlichkeit in der Gruppe, dass man Dinge erzählen kann, die man nicht mal seinen Freunden oder seiner Familie erzählt.“ Aber es gehe bei den wöchentlichen Treffen längst nicht nur um Alkohol. „Man spricht auch über positive Erlebnisse. Wir haben viel Spaß. Es ist wie eine große Familie.“ Hermann Hoffmann ist der erste Ansprechpartner, wenn jemand beim Blauen Kreuz in Rehden um Hilfe bittet. Meistens gebe es erstmal ein Gespräch, um sich kennenzulernen, bevor der Betreffende zur Gruppe komme.

Dass Alkoholabhängige von ihrem Arbeitgeber und ihrem Umfeld keine richtige Unterstützung bekommen, so wie es Heinz Fieseler damals ergangen ist, ist ein Phänomen, dass Hermann Hoffmann auch heute noch kennt. „Die Vorgesetzten haben oft Berührungsängste und wissen nicht, wie sie die Betroffenen ansprechen sollen.“ Und Kollegen machten oft die Arbeit der Betroffenen mit, um sie zu schützen. „Aber das ist der falsche Weg“, weiß Hoffmann. Auch „draufhauen“ auf den Abhängigen helfe nicht. Man müsse ihnen Unterstützung und eine Perspektive bieten. Das kann sich für beide Seiten lohnen. „Viele Chefs sagen später: Das ist mein bester Mitarbeiter.“

Während es immer noch viele Vorurteile und viel Unwissen gibt, hat sich bei der Behandlung einiges getan. „Ich kann innerhalb einer Woche jemanden für sechs Wochen in eine Entzugsklinik bringen“, lobt Hermann Hoffmann das Gesundheitssystem.

Doch die Entgiftung ist nur der erste Schritt. Um abstinent zu bleiben, sei die Ehrlichkeit zu sich selbst ganz wichtig, betont Hoffmann. „Ich darf nie einem anderen die Schuld an meiner Sucht geben.“ Und er warnt eindringlich davor, mit der Krankheit zu spielen, zu glauben, nur weil man von etwas Alkohol im Nachtisch oder in einer Praline nicht rückfällig wurde, könne man sich mehr erlauben. Das sei ein Irrglaube.

Kontakt: Hermann Hoffmann, Vorsitzender des Blaues-Kreuz-Gruppe Rehden, ist unter Telefon 05445/1715 oder per E-Mail erreichbar: HoffmannDrebber@web.de.