In 134 Minuten nach Hannover

SPD-Mitglieder des „Dümmerlands“ testen neue Landesbuslinie

+ SPD-Mitglieder aus dem Arbeitskreis „Dümmerland“ waren mit der neuen Landesbuslinie von Diepholz nach Hannover unterwegs. Foto: Arbeitskreis „Dümmerland“

Wetschen – Ludger Bugla reichte ein kurzer Blick auf die Uhr: „In zwei Stunden und 14 Minuten sind wir jetzt mit dem Bus von Wetschen aus in Hannover“, registrierte der Sprecher des SPD-Arbeitskreises „Dümmerland“ nach der Ankunft in der Innenstadt von Hannover. Auch die übrigen Mitfahrer, die auf Einladung der Rehdener SPD die neue Landesbuslinie 137 von Diepholz in die Landeshauptstadt testeten, bewerteten die Fahrtzeit positiv, wie der Arbeitskreis mitteilt.