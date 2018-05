Uli Meins regiert für ein Jahr das Wetscher Schützenvolk

Immanuel Knuth schwingt Zepter bei der Jugend / Thilo Politzky Jungschützenkönig

+ Die neuen Wetscher Regenten mit ihrem Hofstaat nach der Proklamation am Sonntagabend, flankiert von Präsident Thorsten Dünnemann (links) und dessen Stellvertreter Ralf Höfelmann (rechts). - Foto: Menge

Wetschen - Hoch her ging es am Sonntag auf dem Schießstand im Schützenverein Wetschen. Bereits am Nachmittag setzte sich Thilo Politzky gegen Naike Langhorst durch und wurde vom stellvertretenden Präsidenten Ralf Höfelmann als neuer Jungschützenkönig ausgerufen. Zur Königin wählte Thilo sich Elisa Knuth. Für das scheidende Jungschützenkönigspaar Hanna Bollhorst mit Noah Rottinghaus an ihrer Seite hatte Höfelmann nur lobende Worte. „Ihr ward ein Königspaar, das es immer verstanden hat, viele weitere Kinder um sich zu versammeln und Spaß zu haben“, betonte Höfelmann