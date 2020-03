Mehr Sicherheit an der Schusswaffe

Polizeiinspektion Diepholz trainiert in Rehdener Raumschießanlage

+ Schießtrainer Uwe Meyer erläutert die Funktionsweise des „Regieraums“ der Raumschießanlage, in der verschiedene Übungen gesteuert werden können.

Rehden - Von Melanie Russ. Schießen oder nicht schießen? Diese Entscheidung, die den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen kann, müssen Polizisten im Ernstfall im Bruchteil einer Sekunde treffen. In der Vergangenheit trainierten die Ordnungshüter derartige Situationen in der eigenen Raumschießanlage im Keller des Diepholzer Dienstgebäudes. Seit 2016 ist das Geschichte, denn die Modernisierung der in den 80er-Jahren errichteten Anlage war an ihre Grenzen gestoßen, eine Nutzung nicht mehr möglich. Jetzt ist mit dem Treffpunkt Rehden endlich eine Alternative gefunden, die allen Ansprüchen genügt.