Matjes-Butterkuchen wird zum Renner

Barver - „Matjes liebt Butterkuchen“ – mit diesem Slogan hatte Imkermeister Daniel Hanking aus Hemsloh zum Backtag in seiner Erlebnisimkerei am Sonntagnachmittag eingeladen. Matjes auf Butterkuchen, das kann nicht schmecken, waren viele Besucher diesem eher gewöhnungsbedürftigen kulinarischen Angebot gegenüber skeptisch. Erst zögerlich, dann aber aus Überzeugung gaben sie sich dem Neuen hin.

Aber wie kam eigentlich die Idee in die Samtgemeinde Rehden? Die Antwort hatte das Ehepaar Anne und Heino Breitlauch, das extra aus dem Geestland bei Bremerhaven angereist war, um den neugierigen Besuchern seine Spezialität schmackhaft zu machen.

Die Idee „Matjes auf Butterkuchen“ stammt demnach aus Glückstadt, genauer gesagt aus dem Restaurant Kandelaber. Dort steht auf der Speisekarte „Aal auf Butterkuchen“. Dort kosteten Breitlauchs die Spezialität. Beide seien verschworene Fisch- und Butterkuchenfans, verriet Anne Breitlauch. Ihr Mann habe sich gesagt, dass Aal viel zu schade für so was sei und habe eine ganze Weile an einer neuen Kreation getüftelt. Herausgekommen sei „Matjes auf Butterkuchen“.

Auf die Erlebnisimkerei Hanking stießen die Eheleute im Internet bei der Suche nach einem interessanten Ausflugsziel für die St. Petrigemeinde aus dem Geestland. So kam die gut 60-köpfige Delegation nach Hemsloh und kostete dort auch den Butterkuchen. Heino Breitlauch sich den Spruch „Euer Kuchen schmeckt ja Klasse, aber da fehlt eindeutig was drauf“ nicht verkneifen können, berichtet das Ehepaar. Hanking sei von der Idee mit dem Matjes sofort Feuer und Flamme gewesen. „Man muss Neuem gegenüber aufgeschlossen sein“, sagt der Imkermeister. Nach einer Verkostung sei schnell klar gewesen: „Das wird der neue Hit für meinen Backtag.“

Nachdem die ersten Gäste ihre Skepsis überwunden und die neue Delikatesse probiert hatten, sprach sich wie ein Lauffeuer herum, dass diese Spezialität außergewöhnlich gut schmeckt. Schnell wurde die Schlange am Butterkuchenstand länger und länger, und die angebotene Bratwurst zum Ladenhüter. Schon weit vor 18 Uhr hieß es: ausverkauft.

Es ging an diesem Tag aber nicht nur um dieses süß-salzige Erlebnis, es gab wie immer viel mehr zu sehen und zu erleben. Viele Besucher ließen sich vom Imkermeister die Arbeit seiner Millionen Mitarbeiter vorführen und verfolgten gespannt die Ausführungen Hankings, wie der Honig aus der Biene ins Glas kommt. Die Kleinsten durften selbst Hand anlegen und den Honig aus den Waben schleudern. Ein weiteres Highlight waren die Oldtimerfreunde aus Bahrenborstel, die mit ihren Trakto- ren aus Omas Zeit den Weg nach Hemsloh gefunden hatten, um Interessierten ihre Schätzchen zu präsentieren. J vm