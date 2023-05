Innovatives Feuerwehrfahrzeug aus Rehden

Geschäftsführer und Entwickler Heinz Meyer (Mitte), seine Tochter und Mit-Geschäftsführerin Stephanie Kempin und Jens Hasselmeyer (Leiter Konstruktion und Entwicklung) freuen sich über den Erfolg ihres Mannschaftslöschfahrzeugs mit großer Mannschaftskabine. © Russ

Die Firma Meyer Feuerwehrbedarf in Rehden hat ein neues Mannschaftslöschfahrzeug entwickelt. Der Clou: Die Mannschaftskabine befindet sich hinter der Hinterachse und bietet den Feuerwehrleuten dadurch mehr Platz.

Rehden – „Die Mannschaft muss vernünftig sitzen können.“ Das war der Leitgedanke, als Heinz Meyer, Geschäftsführer von Meyer Feuerwehrbedarf in Rehden, sich daran machte, ein Mannschaftslöschfahrzeug für Feuerwehren ganz neu zu denken. Der Clou seiner Neuentwicklung: Die Mannschaftskabine befindet sich nicht mehr direkt hinter dem Führerhaus, sondern am Ende des Fahrzeugs hinter der Achse, und ist dadurch deutlich geräumiger mit einer angenehmen Stehhöhe von 1,90 Meter. Die ersten Reaktionen nach der Vorstellung des neuen Fahrzeugs in Feuerwehrkreisen deuten darauf hin, dass er mit seiner Idee ins Schwarze getroffen hat. „Das Interesse der Feuerwehren ist immens“, sagt Stephanie Kempin, Geschäftsführerin und Tochter des Firmenchefs.

Und so dürfte der Name des vor 27 Jahren in Ossenbeck gegründeten Familienunternehmens in der Feuerwehrwelt noch ein bisschen bekannter geworden sein. Drei Kinder des Gründers sind im Unternehmen beschäftigt und „30 sehr motivierte Mitarbeiter“, wie Heinz Meyer betont. „Nur so ist so eine Entwicklung möglich.“

Das Dilemma, das für ihn der Ausgangspunkt war, beschreibt der Geschäftsführer so: „Die Fahrzeuge werden immer weiter entwickelt und mit immer mehr Technik ausgestattet. Dadurch bleibt für die Mannschaft immer weniger Platz.“ An der bislang üblichen Stelle hinter dem Führerhaus ist daran wegen des Fahrgestells wenig zu ändern, also hat Meyer die Mannschaftskabine hinter die Hinterachse verlegt, wo sie auch deutlich tiefer gelegt werden kann und eine größere Stehhöhe von 1,90 Meter ermöglicht. Dadurch sei auch der Ein- und Ausstieg bequemer und vergleichbar mit dem Einstieg in einen modernen Bus, erläutert Meyer.

Zum einen können die Feuerwehrleute in der großen Kabine während der Fahrt ihre Ausrüstung besser anlegen, zum anderen kann der Mannschaftsraum laut Meyer auch als Einsatzleitung oder in Verbindung mit Atemschutzsitzen als Taucherfahrzeug genutzt werden. Durch die Verlagerung der Mannschaftskabine steht im vorderen Bereich des Fahrzeugs an den Seiten viel Platz für die Ausrüstung zur Verfügung. „Und die Bedienung des Fahrzeugs ist in angenehmer Höhe möglich.“

Das Mannschaftslöschfahrzeug mit großer Mannschaftskabine und bequemem Einstieg kommt bei vielen Feuerwehren gut an. © Meyer Feuerwehrbedarf

Etwa ein Jahr Entwicklungsarbeit von der Idee bis zur Fertigstellung steckt in dem ersten Fahrzeug. „Ich habe die Idee einer Werkfeuerwehr vorgestellt, und die war gleich begeistert“, berichtet Heinz Meyer von den ersten Schritten. Anschließend wurde im Detail entwickelt und vieles direkt am Fahrzeug auf Umsetzbarkeit getestet. Am Ende stand ein Prototyp der neben der Größe der Mannschaftskabine mit einem weiteren Maß beeindruckt: der geringen Bauhöhe von nur 2,63 Metern. Normal sind bei diesem Fahrzeugtyp 3,30 Meter. Während das erste produzierte Fahrzeug schon seinen Dienst tut, arbeiten die Mitarbeiter des Familienunternehmens aktuell daran, das Konzept auch auf kleinere Fahrzeuge umzumünzen.

Dass bei dem Rehdener Unternehmen auch mal unkonventionell und außerhalb der üblichen Standards gedacht wird, kommt nicht von ungefähr. „Wir sind so etwas wie eine Manufaktur. Wir bauen fast nur Einzelstücke, obwohl wir auch größere Stückzahlen produzieren können“, erzählt Heinz Meyer. Das Portfolio umfasst 20 bis 30 unterschiedliche Fahrzeugtypen, die laut dem Firmenchef unter anderem schon nach Abu Dhabi, Luxemburg und in die Schweiz geliefert wurden.

In Kooperation mit einem anderen Unternehmen seien elf große Gelenkmasten gebaut und nach Vietnam geliefert sowie 176 Geländekraftwagen fürs Technische Hilfswerk produziert worden. Darüber hinaus baut das Unternehmen Großtanklöschfahrzeuge mit einem Fassungsvermögen von bis zu 15.000 Liter, Groß- und Sonderlöschanlagen für die Erdölindustrie, Industrienotduschen und Speziallöschsysteme für die Brandbekämpfung auf Schiffen. Ein neuer Trend infolge neuer gesetzlicher Vorgaben sind laut Heinz Meyer Absetzcontainer für den Dekontaminationsbereich.

Und seit einiger Zeit erstellt das Unternehmen auch häufiger neue Aufbauten für alte Fahrgestelle. „Weil die Lieferzeiten für Neufahrzeuge inzwischen extrem lang sind“, erläutert der Firmenchef.