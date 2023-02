Die Lustige Bühne Wetschen feiert 50-jähriges Jubiläum

Von: Melanie Russ

Teilen

Die Lustige Bühne Wetschen ist bereit für die Premiere: Christina Funke (hinten v.l.), Andreas Funke, Mark Zur Mühlen, Karl-Heinz Szubin, Susanne Nackenhorst (sitzend v.l.), Nadine Hohlt und Helga Schwettmann. © Scheland

Die Lustige Bühne Wetschen feiert 2023 ihr 50-jähriges Jubiläum und ist momentan mitten in den Proben für das Lustspiel „Wenn es um die Wurst geht“. Am 24. März ist Premiere.

Wetschen – Die Generalprobe war geglückt, die Premiere von „Wenn es um die Wurst geht“ stand unmittelbar bevor – und dann die Notbremse. Der erste Corona-Lockdown machte der Lustigen Bühne Wetschen im Frühjahr 2020 einen Strich durch die Saison. Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum starten die Laienspieler jetzt mit eben jenem Lustspiel wieder durch. Die Proben laufen auf Hochtouren – aktuell unter improvisierten Bedingungen in der Schützenhalle in Wetschen, ab Anfang März dann auf der Bühne im Hotel-Restaurant Castendieck, wo am 24. März auch Premiere gefeiert wird.

Die beiden Spielleiter Karsten Nackenhorst und Bärbel Meins sind sich sicher, dass „wir ein Stück spielen, das so recht auf den Geschmack der Besucher zugeschnitten ist“. Ursprünglich ein plattdeutscher Vierakter aus der Feder von Fred Redmann, wurde das Stück beim Übersetzen ins Hochdeutsch in einen Dreiakter verwandelt.

Für Karl-Heinz Szubin wird es nicht nur wegen der langen Pause eine ganz besondere Spielzeit. Das Gründungsmitglied steht in diesem Jahr zum letzten Mal auf der Bühne. „Das ist ein super Stück. Damit möchte ich aufhören“, sagt das Urgestein der Lustigen Bühne, das in 50 Jahren auf mehr als 50 Theaterstücke kommt. Denn in den 70er- und 80er-Jahren wurden zum Teil zwei Stücke pro Jahr gespielt – im Frühjahr und im Herbst, wie Karsten Nackenhorst, der seit 2018 auch Vorsitzender der Lustigen Bühne ist, berichtet.

Kartenvorverkauf Premiere ist am Freitag, 24. März, um 19 Uhr. Die weiteren Aufführungen: Samstag, 25. März, 19.30 Uhr; Sonntag, 26. März, 16 Uhr; Mittwoch, 29. März, 19.30 Uhr und Donnerstag, 6. April, 19.30 Uhr. Bei den Abendvorstellungen können sich die Besucher im Vorfeld mit Speisen von der Theatermenükarte stärken, bei der Nachmittagsaufführung ist vorher die Kaffeetafel gedeckt. Der Kartenvorverkauf und -tausch mit Tischreservierung erfolgt am Mittwoch, 1., 8. und 15. März jeweils von 18 bis 20 Uhr in der Schützenhalle in Wetschen. Die Eintrittskarten kosten acht Euro.

An die Anfänge kann sich Karl-Heinz Szubin noch gut erinnern. 1972 trennte sich eine Gruppe von Frauen und Männern vom damaligen Gesangverein, um das Theaterstück „Der Meisterlügner“ einzustudieren. Gespielt wurde im Gasthaus Recker in Wetschen. Dort fand im folgenden Frühjahr 1973 auch die Gründungsversammlung für den Theaterverein Lustige Bühne Wetschen mit neun Mitgliedern statt. Erster Vorsitzender wurde Dieter Hasselmeyer, der die Truppe 15 Jahre lang leitete.

Was die Lustige Bühne von Anfang an von anderen Laienspielgruppen der Region abhob: „Wir waren die einzige Bühne, die hochdeutsch spielte“, so Karl-Heinz Szubin. So waren sie auch außerhalb der Gemeinde Wetschen gern gesehene Gäste, wenn sie im Diepholzer Land „auf Tour“ gingen. Sie spielten in Hemsloh, in Diepholz im Soldatenheim und sogar ein paar Mal im Theater.

So ganz einfach war es mit der Herumreiserei nicht. „Wir hatten eine Bühne aus massivem Holz, acht mal acht Meter groß“, erinnert sich Szubin. Die hatte ordentlich Gewicht. „Und wir mussten viel improvisieren“, blickt er auf die ersten Jahre zurück. Die Mitglieder brachten Tische, Stühle und sonstige Requisiten von zu Hause mit. „Da hatte man auch mal die ganze Spielzeit kein Sofa zu Hause.“ Trotzdem oder gerade deswegen sagt Karl-Heinz Szubin: „Das waren tolle Jahre!“

In den 1990ern wurde die alte Holzbühne durch eine leichtere und flexiblere Alu-Bühne ersetzt. Und es steht auch längst ein kleiner Fundus an Requisiten zur Verfügung. Auf sein Sofa muss niemand mehr verzichten. Der Fachmann für den Bühnenbau ist seit einigen Jahren Uwe Hildebrand. „Er ist Tischler und zaubert uns immer etwas Schönes“, erzählt Karsten Nackenhorst. Zum Beispiel die Fleischtheke für das aktuelle Stück „Wenn es um die Wurst geht“.

Gibt es ein Erfolgsrezept für das lange Bestehen der Lustigen Bühne? Karl-Heinz Szubin und Karsten Nackenhorst müssen nicht lange überlegen: „Wir sind eine super Truppe.“ Natürlich gebe es auch mal Meinungsverschiedenheiten, das sei ja ganz normal. Aber die seien immer schnell aus der Welt geschafft.

„Wenn es um die Wurst geht“: Großes Tohuwabohu ist garantiert

Neben erfahrenen Laienspielern wie Gründungsmitglied Karl-Heinz Szubin und Helga Schwettmann, die mit fast 20 Spielzeiten ebenfalls ein Bühnenprofi ist, sind mit Christina Funke und dem Aschener Mark Zur Mühlen, der bereits bei der dortigen Feuerwehr ein bisschen Theatererfahrung sammelte, auch zwei Neulinge dabei.



Zur Handlung: Dem Dorfschlachter Peter Mett (Mark Zur Mühlen) und seinem Gesellen Hans-Joachim (Andreas Funke) stehen harte Zeiten bevor: Ein neuer Supermarkt nimmt ihnen die Kundschaft weg. Mit unlauteren Mitteln versucht Peter, seine Kunden wieder zurückzuholen. Das kann Dorfpolizist Oskar Pütscherbek (Karl-Heinz Szubin) natürlich nicht dulden. Zudem entsteht aus einem Streit zwischen Peter und Marktleiterin Beate Strömer (Susanne Nackenhorst) eine Wette: Wer am nächsten Samstag weniger Umsatz macht, muss das Feld räumen. Peter lässt sich so einiges einfallen, um die Wette zu gewinnen, und engagiert die Stripperin Ludmilla Lendenfein (Christina Funke). All das ruft die spießige Magda Hansen (Helga Schwettmann) und ihre Tochter Cecilie (Nadine Hohlt) auf den Plan. Ein großes Tohuwabohu ist also garantiert.

Neben und hinter der Bühne sind dabei: Souffleuse: Christa Novak, Kostüme/Maske: Petra Otte, Technik/Video: Walter Novak, Bühnenbild/-bau: Uwe Hildebrand, Daniela Hoff, Uli Meins, Kasse: Rainer Kröger, Spielleiter: Karsten Nackenhorst und Bärbel Meins.