Luis Spilver Kinderkönig des Kreisverbandes I

Helmsloh - Als Höhepunkt des letzten Tages des Zeltlagers des Kreisverbandes I (KV I) des Bezirks-Schützenverbandes Grafschaft Diepholz wurde Sonntagmorgen der Kinderkönig mit dem Lichtpunktgewehr ausgeschossen. Die bisherige weibliche Dominanz unterbrach Luis Spilver vom Schützenverein Brockum, der den roten Königsorden mit hauchdünnem Vorsprung vor Johanna Grewe aus Rehden und Leni Mattfeld aus Brockum errang.

41 Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 17 Jahren sowie zwölf Betreuer von den Schützenvereinen Diepholz von 1953, Rehden und Gastgeber Hemsloh hatten sich angemeldet und auch die Fördervereine der Grundschulen in Rehden, Barver und Wetschen waren mit elf Kindern auf dem Schützenplatz in Hemsloh vertreten.

Schon am frühen Freitagnachmittag standen 19 schmucke Zelte auf dem idyllischen Gelände und zusätzlich wurden noch Spielmöglichkeiten für Volleyball und Fußball geschaffen. Da Petrus es am Wochenende gut meinte, hatten die Verantwortlichen zwei Pools und eine Wasserrutsche aufgebaut, die für Abkühlung sorgten und teilweise die Dusche ersparten. Die Mahlzeiten konnten in der Schützenhalle oder im Eingangsbereich eingenommen werden und auf den Büfett-Tischen standen neben leckeren Salaten auch frisch Zubereitetes vom Grill oder Pizzabrötchen.

Vier Teams im Wettkampf

Nach der Eröffnung durch Hemslohs Schützenpräsidenten Enno Leukering teilte Jugendwart Dino Schlüter vom SV Hemsloh vier Teams ein für nachfolgende Spiele. Im Laufe des Nachmittags fanden sich auch Bezirkspräsident Karl-Friedrich Scharrelmann sowie Rehdens Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch und Hemslohs Bürgermeister Friedrich Sandering ein, die mit einem gefüllten Umschlag zur Finanzierung des Zeltlagers beitrugen.

Den Höhepunkt des ersten Tages bildete der Nachtorientierungsmarsch durch Hemsloh, der den Kindern einiges abverlangte, da an vier Stationen kleine Aufgaben gelöst werden mussten wie mit der Kübelspritze oder der Wasserkanone hantieren oder Kisten balancieren. Am Ende waren alle geschafft und froh, ins Zelt kriechen zu können und nur ein harter Kern versammelte sich noch ums Lagerfeuer.

Auch der Staffellauf am nächsten Tag hatte es in sich, da an sechs Stationen verschiedene Aufgaben bewältigt werden mussten wie Hindernislauf, Hockey oder Kistenrennen. Die Siegerehrung am Abend ergab, dass die Gruppe 4 in der Besetzung Niklas Finkenstädt, Julian Pufel, Marvin Blomeyer, Fiete Pohl, Till-Mathis Tiedemann, Jannes Patera, Erik Telthörster und Leonid Hartlieb gewonnen hatten vor den Teams 3, 2 und 1, aber Preise gab es für alle.

Am Sonntagmorgen gesellten sich nach dem Frühstück die Kids des SV Brockum dazu, die wegen einer anderen Veranstaltung nicht am Zeltlager teilnehmen konnten, aber beim „Tag der Jugend“ in der Schützenhalle beim Lichtpunkt- oder Luftgewehr-Schießen mitmischen konnten. Nach dem Mittagessen bedankte sich KV I-Präsident Manfred Rüffer, der an allen Tagen vor Ort weilte, beim ausrichtenden Schützenverein Hemsloh für die Gastfreundschaft und ausgezeichnete Organisation und Vize Friedel Kelkenberg übergab dem Verein ein „Flachgeschenk“ wie auch dem SV Rehden für die stärkste Beteiligung. Sponsoren sorgten dafür, dass sich die Kosten im Rahmen hielten, und so ging Rüffers Dank an die Bäckerei Oldevend in Barver, die Firma Eils-Sport- und Ehrenpreise in Wagenfeld, Recker-Feinkost in Wetschen, den Combi-Markt in Wagenfeld und Johanning-Snack in Rehden.

Jörg Picker und Daniel Wilker leiten Siegerehrung

Danach führten die Jugendsportleiter des KV I, Jörg Picker und Daniel Wilker, die sehnlichst erwartete Siegerehrung durch. Die Kinder des Fördervereins hatten mit dem Lichtpunktgewehr geschossen, und Leonie Ditte durfte als erste einen Preis auswählen, aber keines der Kinder ging leer aus. In der Einzelwertung der Vereine setzte sich Fiete Pohl im Lichtpunkt-Schießen gegen Julian Pufel und Merle Mackenstedt (alle Rehden) durch, sodass auch in der Mannschaftswertung der SV Rehden vor Brockum und Hemsloh lag.

Die 12- bis 14-jährigen Kids maßen sich mit dem Luftgewehr und hier hatte Lisa Reuter aus Brockum die Nase vorn vor Leni Mattfeld und Luis Spilver (alle Brockum). Bei den 15- bis 17-jährigen ließen sich die Mädchen nicht die Butter vom Brot nehmen und Celine Stegmann (Diepholz 53) gewann knapp vor Angelina Wigger (Hemsloh) und Vanessa Rothe (Diepholz 53). In der Mannschaftswertung Luftgewehr setzte sich Brockum gegen Hemsloh und Diepholz 53 durch.

Das Ausschießen des Betreuerpokals erfolgte mit dem Luftgewehr auf der T-Auflage, wobei Dino Schlüter vom SV Hemsloh seinen Heimvorteil nutzte und vor Marion Telthörster vom Förderverein und Daniel Wilker (Diepholz 53) gewann.

