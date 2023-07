Sattelzug kollidiert mit Baum: B239 voll gesperrt

Von: Melanie Russ

Hemsloh ‒ Ein 54-jähriger Mann aus Petershagen war am Montagmittag mit seinem Sattelzug auf der B239 von Wagenfeld in Richtung Rehden unterwegs, als er in Hemsloh unweit der Abfahrt Mühlenweg aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenbaum kollidierte. Laut Polizei wurde der Fahrer dabei leicht verletzt. Für die Bergung des mit einem Container beladenen Sattelzugs ist die Bundesstraße noch mehrere Stunden voll gesperrt.