198 Linden werden gefällt

Wagenfeld/Düversbruch - Von Melanie Russ. Die Befürchtungen vom Frühjahr haben sich bestätigt. 198 der 900 Linden entlang der Burlager Straße / Düversbrucher Straße (L345) werden im kommenden Herbst gefällt, weil sie krank und in großen Teilen trocken sind. Was bei einigen Exemplaren schon offensichtlich ist, hat ein in den vergangenen Monaten erarbeitetes Gutachten bestätigt, wie Wolfgang Schwiering, Leiter der Straßenmeisterei in Diepholz, auf Nachfrage berichtet.

Grund des Baumsterbens ist demnach im Wesentlichen die lange Trockenheit des vergangenen Sommers, der einige der mehr als 50 Jahre alten Sommerlinden nicht gewachsen waren. Ohnehin haben sie an der Landesstraße einen schweren Stand, wie Schwiering bereits im Frühjahr erläuterte. Denn zum Bau der Straße sei seinerzeit ein Sandwall aufgeschüttet worden, an dessen Böschung die Bäume offenbar keine guten Wurzelbedingungen hätten. Sommerlinden gedeihen aufgrund ihrer großen und weichen Belaubung am besten an Standorten mit einer hohen Boden- und Luftfeuchtigkeit. „Ich habe die Befürchtung, dass das noch nicht alles war“, sagt der Leiter der Straßenmeisterei mit Blick auf die kommenden Jahre und möglicherweise weitere extrem trockene Sommer.

Ersatzanpflanzungen sollen laut Schwiering bis zum kommenden Frühling erfolgen. Welche Art angepflanzt werde, stehe noch nicht fest. Er sei aber skeptisch, ob die Linde der richtige Baum für den Standort ist. Man werde sich mit Fachleuten darüber beraten, welchen Arten geeigneter seien.

Die Sommerlinden an der Landesstraße sind laut Schwiering nicht die einzigen Opfer der Trockenheit. An den Böschungen der Ortsumgehungen Lembruch und Lembruch beispielsweise stünden sehr viele tote Birken, die ebenfalls viel Wasser benötigten. „Die werden demnächst rausgenommen“, berichtet der Leiter der Straßenmeisterei.

Eindrucksvoller Tunneleffekt

Der Niedersächsische Heimatbund hatte die Allee aus Sommerlinden 2018 zur Allee des Monats Juni gekürt. Dadurch, dass die Linden wechselständig angeordnet seien, entstehe nahezu im gesamten Verlauf ein sehr eindrucksvoller Tunneleffekt, hieß es in der Begründung. Das Besondere an dieser Allee seien ihre Länge und ihre Dichte. „Über vier Kilometer ziehen sich die Linden Baum an Baum von Wagenfeld Richtung Lembruch. Erst im weiteren Verlauf dünnt die Allee etwas aus“, so der Heimatbund. Von Bedeutung sei auch, dass viele Lindenarten dann blühten, wenn wesentliche Futterpflanzen der Bienen in der Feldflur bereits verblüht seien. „So sind die Bäume nicht nur Lebensraum für viele Insekten, sondern tragen erheblich zur Sicherung der Bienenernährung bei.“