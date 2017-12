Letzte Silvesterparty wird in Wetschen ausgerichtet

„DJ Mr. Rocket“ strukturiert Rehdener Events neu und geht zum Frühjahrsmarkt

+ Das Gasthaus Recker wird in diesem Jahr einmaliger Austragungsort der Silvesterparty von Torsten Korte alias „DJ Mr. Rocket“ sein. Diese wird auch zum letzten Mal ausgerichtet. Korte legt zukünftig beim Frühjahrsmarkt auf. J Foto: Jendrusch

Wetschen/Rehden - Von Marcel Jendrusch. Die von Torsten Korte alias „DJ Mr. Rocket“ veranstalteten Partys um den Jahreswechsel am Gasspeicher in Rehden sind legendär. In diesem Jahr werden sie zum letzten Mal ausgerichtet. Die Location wird jedoch gewechselt.