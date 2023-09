Leistungsvergleich der Berufsschäfer in Hemsloh: Tyson und Cora hüten den Sieg ein

Und wie war's? Die zweitplatzierte Schäferin Josefine Schön im abschließenden Gespräch mit den Prüfern. © Gerwanski

In Hemsloh treffen sich Berufsschäfer mit ihren Hunden zum Leistungsvergleich. Am Ende hüten Tyson und Cora mit Schäfer Frank Bode den Sieg ein.

Hemsloh – Ein wenig abgelegen liegt er ja, der Ulenhof in Hemsloh, der zur Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung gehört. Aber genau das machte ihn zum idealen Austragungsort des Leistungshütens der Arbeitsgemeinschaft zur Zucht Altdeutscher Hütehunde (AAH) Niedersachsen.

„Einmal im Jahr veranstalten wir ein Leistungshüten“, erklärte Susanne Zander, die 1. Vorsitzende des Landesverbandes Niedersachsen. Als Moderatorin der ganztägigen Veranstaltung, zu der recht viele Zuschauer kamen, hatte sie alle Hände voll zu tun, das Geschehen zu erläutern. Neben Josefine Schön und Frank Bode, die aus der Lüneburger Heide angereist waren, gesellte sich als dritter Teilnehmer Bernd Bodmann aus Seesen im Harz. Alle drei sind Berufsschäfer, die mit ihren Schafen in der Landschaftspflege tätig sind. Nicht zu vergessen sind ihre jeweils zwei Hütehunde, ein Haupthund und ein Beihund.

Doch zunächst konnte die Landesvorsitzende Martin Winz aus Tornau in Sachsen-Anhalt begrüßen. Als sogenannter „Vorhüter“ führte er die Herde zum Eingewöhnen einmal durch den Parcours.

Mit den Mitteldeutschen Füchsen Tyson und Cora hat Schäfer Frank Bode das Ticket zum Bundesleistungshüten gelöst. © Gerwanski, Bernd

Solch ein Wettbewerb beginnt mit dem Auspferchen. Nachdem der Hüter in den Pferch gestiegen ist, öffnet er das Tor. Durch Lockrufe und den Haupthund werden die Schafe hinausgeführt. Sodann zieht der Schäfer mit seiner Herde in das vorher abgesteckte Gelände. Haupthund und Nebenhund sichern die Seiten ab. „Im engen Gehüt ist es wichtig, Ruhe in die Schafsherde zu bringen und sie fressen zu lassen“, erläuterte Susanne Zander. Die Herde zieht schließlich weiter, der Schäfer gibt seine Kommandos, die Hunde leisten ganze Arbeit. Selbst als ein Auto, das natürlich genau diese Aufgabe hat, vorbeifährt, entsteht keine Unruhe bei Hunden und Schafen. Bald führt der Weg zurück in den Pferch. Und schon ist fast eine Stunde unter den wachsamen Blicken der Hüterichter Michael Kaufmann aus Niedersachsen und Michael Winz aus Sachsen-Anhalt vergangen.

Gewonnen hat den Wettbewerb Frank Bode. Seine Mitteldeutschen Füchse Tyson und Cora haben für ihn den Sieg eingetütet – pardon: eingehütet. Nun darf das Trio am Bundesleistungshüten am 23. und 24. September auf den Elbwiesen in Brambach bei Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt teilnehmen. Dieser Wettbewerb hat den Rang einer Deutschen Meisterschaft im Schafehüten. Den zweiten Platz belegt Josefine Schön mit dem Mitteldeutschen Fuchs Alva und dem Strobel Carlos. Dritter ist Bernd Bodmann mit seinen Mitteldeutschen Füchsen Conja und Joe.

Seit 60 Jahren im Schäfer-Geschäft: Martin Winz.JPG © Bernd Gerwanski

Bei den zu hütenden Schafen, die in Hemsloh zuhause sind, handele es sich um Bentheimer Moorschnucken, teilte Susanne Zander mit. „Das ist dann auch eine Rasse, die hier in diese Region gehört“, betonte sie. Die Landesvorsitzende dankte dem Pächter Wolfgang Johanning, der den Ulenhof Hemsloh bewirtschaftet, und Julian Korupka. Sie hätten nicht nur die Schafherde zur Verfügung gestellt, sondern das Areal für den Wettbewerb hergerichtet wie auch das Gelände für die Besucher und den ausreichend großen Parkplatz. Zander: „Ein weiterer Dank geht an die Ulderup-Stiftung für die immer gute Zusammenarbeit sowie die finanzielle Unterstützung.“

Für Martin Winz, den Berufsschäfer aus Tornau, war es wieder eine besondere Freude, dabei sein zu können. „Ich bin jetzt 75 Jahre alt und arbeite im 60. Schäferjahr“, teilte er mit. Er ist Gründungsmitglied und Ehrenvorsitzender der AAH.

Durch mehrere Informationsstände wurde das Leistungshüten ergänzt, das sogar Einzug in das überregionale Programm „Tag der Regionen“ gefunden hatte. Altdeutsche Hütehunde wurden auf dem Gelände mit ihren einzelnen Rassen auf einer großen Schautafel präsentiert. Auch der Förderverein der Deutschen Schafhaltung stellte sich vor. An diesem Stand wurde deutlich: Als Landschaftspfleger und Schmuckstücke der Natur sind Schafe unverzichtbar.

Von Bernd Gerwanski