Ex-Bürgermeister Hollberg erzählt die Geschichte der Barver Schule

Barver - In gewohnt unterhaltsamer und humorvoller Weise stellte der frühere Bürgermeister Wilhelm Hollberg bei der Monatsversammlung des DRK-Ortsvereins Barver die Geschichte der örtlichen Schule und einiger ihrer „Schulmeister“ vor.

Erstmals erwähnt wurde schon 1796 ein Schulgebäude in Barver. Dieses fiel vermutlich einem Feuer zum Opfer, sodass 1818 unter anderem mit Brandkassengeldern ein Neubau errichtet wurde. Auch dieser Bau wurde etwa 35 Jahre später ein Raub der Flammen. Infolge eines Sommergewitters wurde das wiederum neu errichtete Schulhaus, bestehend aus einem großen und einem kleineren Klassenraum und einer Lehrerwohnung im Juli 1854, ein Jahr nach der Einweihung beschädigt, konnte aber weiter genutzt werden.

Die meisten Kinder besuchten lediglich die Winterschule, wenn sie auf den Höfen nicht zur Arbeit gebraucht wurden. Ihre Eltern zahlten Schulgeld, von dem der Lehrer seinen Unterhalt aber nicht bestreiten konnte und daher in der Regel zur Selbstversorgung Schweine, Kühe und Schafe hielt sowie Acker- und Grünland bewirtschaftete. Ab 1888 brauchte kein Schulgeld mehr bezahlt zu werden.

Träger der Schulen waren zunächst die Kirchen. Erster Schulmeister, Prediger und Küster in Einem war Pastor Johann Rabe, der mehr als 40 Jahre im Amt war. Die christliche Lehre stand bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts im Vordergrund. Erziehungsziele waren vor allem Gehorsam und Achtung vor den Vorgesetzten. Diese wurden den Kindern nachdrücklich eingebläut, wie das Prügelregister, das jeder Lehrer führen musste, offenbart. Eigentlich war die Prügelstrafe verboten, aber für Vergehen wie Faulheit, Trotz und rüpelhaftes oder unsittliches Benehmen gab es gehörig Schläge mit dem Stock.

Den prügelnden Lehrer tauchten die Kinder im Rhien unter

Einen Lehrer, der viel prügelte und besonders die Kinder armer Leute „auf dem Kieker hatte“, ereilte eines Abends die Rache der Gezüchtigten, indem sie ihn im Schutz der Dunkelheit verprügelten und im Rhien untertauchten.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurden in der Schule Soldaten stationiert und später Flüchtlinge untergebracht. Bei Wiederaufnahme des Unterrichts besuchten etwa 200 Kinder die Schule. Teilweise musste im Winter das Brennmaterial von den Kindern mitgebracht werden. Erster Lehrer nach dem Krieg war Lehrer Sanft, der seinem Namen oft nicht gerecht wurde.

Im Februar 1949 beschloss der Gemeinderat Barver den Bau des jetzigen Schulgebäudes. Dieses wurde im Jahr 1950 eingeweiht und im Jahr 1960 der Bau eines Lehrerwohnhauses beschlossen, um gute Lehrer in das Dorf zu holen. Ab dem Jahr 1962 fuhren erste Schüler zum Besuch der neuen Mittelpunktschule nach Rehden und ab 1976/77 nach Wagenfeld zur Orientierungsstufe.

Die Zukunft der Grundschule wird im September vorgestellt

Im Jahr 1992 wurde die Grundschule Barver mit einer Investition von 815.000 DM nochmals baulich erweitert, um den Schulstandort mittelfristig zu sichern.

Diese Ära gehört nunmehr der Vergangenheit an. Zum Schuljahresbeginn 2018 wurden erstmals keine Kinder mehr in Barver eingeschult, das Gebäude soll künftig anderen Zwecken zugeführt werden. Diese neue Nutzung wird in der nächsten Monatsversammlung des Ortsvereins vorgestellt. Sie ist am Montag, 3. September.

Heidrun Bloch, DRK-Netzwerkkoordinatorin, informiert über die geplante zukünftige Nutzung der ehemaligen Grundschule Barver. Vorsitzende Melitta Seißenschmidt und ihr Vorstandsteam freuen sich wieder auf viele Gäste. Der Nachmittag beginnt in gewohnter Weise um 14.30 Uhr mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken im Dorfgemeinschaftshaus.