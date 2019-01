Langjährige Betreuer verabschiedet

Rehden – Von gleich vier Betreuern mussten die Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Rehden Abschied nehmen. „In der heutigen Zeit ist es sehr schwer Familie, Job und Ehrenamt unter einen Hut zu bekommen“, weiß Jugendwartin Johanne Hüllmann. Während der Jahreshauptversammlung am Sonntag dankte sie den ausscheidenden Jugendwarten Sina Hoeft, Claudia Schmidt, Jonas Heidbrink und Lea Sander. „Umso mehr möchten wir uns heute für euer zum Teil jahrzehntelanges Engagement in der Jugendfeuerwehr bedanken“, so Hüllmann.

Sie begrüßte zahlreiche Jugendliche, Eltern und Ehrengäste zur Versammlung in den Rehdener Ratsstuben. Jugendsprecher Chris Sander erinnerte anschließend an die Aktivitäten des vergangenen Jahres, unter anderem den bunten Abend, die Teilnahme an den Samtgemeindewettbewerben in Barver, das Kreisjugendzeltlager in Sudwalde und die erfolgreiche Teilnahme am Kreisvolleyballturnier. Bei der Leistungsspangenabnahme Mitte September in Stuhr-Brinkum hätten die Rehdener mit 21,8 von 24 möglichen Punkten die beste Tagesleistung abgeliefert.

Das schon die Jüngsten gut mit Geld umgehen können, zeigte der Kassenbericht, den Chris Sander verlas. Es sei ein Notgroschen vorhanden bilanzierte Kassenprüfer Gerd Mackenstedt und beantragte die Entlastung der Jugendfeuerwehrführung.

Kinderfeuerwehrwartin Claudia Mangels berichtete, dass sie fünf Mitglieder an die Jugendabteilung übergeben könne. Gemeindejugendfeuerwehrwartin Tanja Rempe nutzte die Versammlung, um den Absolventen der Jugendflamme Stufe eins für ihre erfolgreiche Teilnahme die Anstecknadel zu überreichen. Diese nahmen Luca Dubenhorst, Raphael Gundlach, Noah Enkelmann, Magdalena Jansen, Mika Koopmann, Maite Mackenstedt, Merle Mackenstedt, Nika Mackenstedt, Elias Nikolai und Moreno Przybilski entgegen.

Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch bescheinigte der Führungsriege eine vorbildliche Arbeit und bedankte sich bei den scheidenden Betreuern für deren geleistete Arbeit. Er beglückwünschte die neuen und alten Amtsinhaber und wünschte ihnen stets ein glückliches Händchen. Gemeindebrandmeister Reiner Schmidt schloss sich den Wünschen an und nutzte die Gelegenheit, um herauszustellen, dass die Jugendfeuerwehr Rehden 2018 überdurchschnittlich gute Erfolge bei diversen sportlichen Events erzielt habe.

Rehdens Ortsbrandmeister Claus Mackenstedt machte in seinen Grußworten deutlich, dass das Konzept Kinder, Jugend- und aktive Feuerwehr in der Samtgemeinde Rehden absolut vorbildlich funktioniere. Er sei jedem einzelnen Betreuer sehr dankbar für jede einzelne Minute, die sie für ihr so wichtiges Amt einbrächten. vm