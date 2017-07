Landwirtschaft in Rehden schützt indigene Völker in Südamerika

Sojanachfrage gefährdet Regenwälder

Die Ackerbohne kann als heimisches Futtermittel - genau wie Lupine und Erbse - das Soja aus dem Ausland ersetzen.

Rehden - Landwirt Wolfang Johanning behält die ganze Produktionskette in eigener Hand: vom Futtermittel auf den Feldern über die Kuh bis hin zur Milch. In seinem Stall im niedersächsischen Rehden stehen rund 120 Milchkühe, er hat eine eigene Molkerei - und auch das Futter für seine Tiere baut er selbst an. "Ich wollte unabhängig werden von Zukaufs- und Importfuttermitteln", nennt Johanning den Grund.