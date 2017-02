Landrat: „Die Landwirte sind gut ausgebildet“

Rehden - In der Führungsspitze des Landwirtschaftlichen Vereins Diepholz bleibt alles beim Alten. Das bestätigte die Wahl von Wolfgang Johanning zum wiedergewählten Vorsitzenden und Theo Runge als Mitglied in den Vorstand.

Wie aus Sicht der Führung des Landkreises Diepholz sinnstiftende und wirtschaftliche Landwirtschaft im und mit dem Landkreis möglich ist, darüber referierte Landrat Cord Bockhop im Anschluss an die Jahreshauptversammlung.

Der Verein zählte zum Jahresende 395 Mitglieder, unternimmt 2017 wieder informative Ausflugsfahrten zur „Horizonterweiterung“. In diesem Jahr ist eine fünftägige Reise nach Belgien mit dem Besuch des EU-Parlamentes in Brüssel geplant und ein Tagesausflug ins Münsterland. Die „Ü-70-Gruppe“ fährt in den Spreewald. Dieter Hobeck wurde als Nachrückkassenprüfer gewählt. Nach Votum der Versammlung werden Johanning mit Runge und weiteren Vorstandsmitgliedern weiterhin die Geschicke des Vereins leiten.

Dem Wunsch von Johanning, „Herr Landrat, wir wünschen uns jede Menge Input“, kam Cord Bockhop über Gebühr nach. Er referierte über das Spannungsfeld der Landkreisverwaltung zwischen Dienstleister und Ordnungsbehörde vor Vertretern von Landvolk, Landwirtschaftskammer, Landfrauen, Kommunen, Banken und Bauern.

Es schien, als hätte es dem Landrat lange schon unter den Nägeln gebrannt, das Verhältnis von Landwirtschaft und Landkreis einmal ausführlich deutlich zu machen: „Wir haben ja schon die gleiche Vorsilbe“, zeigte seine humorvolle Seite. Er startete rhetorisch klug mit einem Schulterschluss-Argument. „Kennen Sie auch die neuesten ,Bauernregeln‘ aus dem Bundesumweltministerium?“, und zitierte: „Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein“. Er empfand diese Stimmungsmache als Verunglimpfung eines gesamten Berufsstandes, den des Bauern. „Frau Hendricks sollte lieber sachlich bleiben und benennen, dass es in jeder Branche schwarze Schafe gibt, viele sich aber an die Regeln und Grenzwerte halten.“

Tierzahlen im Landkreis stabil

Bockhop holte in seinem strammen einstündigen Vortrag weit aus: „Landwirte stehen heute verstärkt im Fokus, sind immer genötigt, sich zu erklären in Bezug auf Expansion, Produktionsmethoden und Umweltschutz“. Dabei seien die Tierzahlen im Landkreis stabil, allerdings bedingt durch den Strukturwandel, verteilt auf weniger und größere Betriebe. Und der Berufsstand der Bauern hätte immer noch keinen leichten Stand innerhalb der übrigen Gesellschaft, die viel zu wenig wüsste über Landwirtschaft: „Kinder werden in der Schule verkohlt, TV-Formate machen sich lustig und Bauern werden immer noch als Deppen dargestellt.“

Das Gegenteil sei der Fall, dies zeige die Praxis im Landkreis: „Die Landwirte sind gut ausgebildet, gut informiert und wissen, dass die Landwirtschaft im Wandel ist. Ich habe einen persönlichen Bezug zur Landwirtschaft und werde große, gut geführte Betriebe nicht verteufeln“, positionierte sich Bockhop, denn es sei in der liberalen Gesellschaft jedem frei, kein Fleisch zu essen – bei der Produktvielfalt. „Ich halte es für völlig falsch von guter und schlechter Landwirtschaft zu sprechen“, seine Antwort auf derzeitige Entwicklungen.

Soweit zur Landwirtschaft „im“ Landkreis. Das „mit“ dem Landkreis unterstrich er so: „Ich denke immer an unseren verstorbenen Kreisbau-Direktor Holger Schwenzer, der sagte: Wir sind Baugenehmigungsbehörde, keine Verhinderer“. Bockhop lobte die Arbeit seiner rund 1 000 Mitarbeiter und bat um Verständnis, wenn tagesformabhängig und menschlich einmal zu genau geprüft oder entschieden werde. „Bevor Konflikte eskalieren, wenden Sie sich bitte auch direkt an mich, wir finden eine Lösung“, sein Angebot.

Der Landrat machte aber auch keinen Hehl daraus, dass er der Meinung ist: „Alles was an zusätzlichen Regulatoren in puncto Natur- und Umweltschutz aus Brüssel, dem Bund oder dem Landkreis Diepholz als ausführende Behörde auf Sie zukommt – Sie werden nie eine Furche mehr pflügen, sondern eine weniger.“ Er betonte, dass er an Beispielen belegen könne, dass der Landkreis die Regeln in dem möglichen Ermessungsspielraum immer weit ausgelegt hätte.

„Lassen Sie sich nicht abschrecken“

„Wie gesagt, haken Sie immer wieder nach, das nervt uns manchmal, aber lassen Sie sich nicht abschrecken.“ Der Landkreis sei ein Verfechter des Dialoges, das war der rote Faden seiner Rede.

Zum Thema Nitrat sagte er nur eines: „Ich habe mich heute bei meiner Fahrt hierher gefreut, dass alles so schön weiß blieb, alles andere schreit nach Leserbriefen.“ Gemeint war, dass er keine illegale Gülleausbringung auf schneebedeckten Feldern entdecken konnte.

Er schloss mit einem Reim über Politik: „Spricht Frau Hendricks über Bauern, bekomme ich das Schauern“, so sein Urteil zur mittlerweile zurückgezogenen Kampagne der Bundesumweltministerin, die sich inzwischen auch für die PR-Aktion entschuldigt hat.

sbb