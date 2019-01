Gegner der geplanten Steinbrechanlage geben Stellungnahme ab

Landschaft soll geschützt bleiben

+ © Russ Wiecherts Pläne für eine Steinbrechanalge sind umstritten. © Russ

Hemsloh – Nachdem einige Hemsloher Bürger gegenüber der Samtgemeinde Rehden Kritik an der von der Firma Wiechert geplanten Steinbrechanlage an der Straße „Am Berge“ in Hemsloh geübt hatten, haben sie sich nun auch an den Landkreis Diepholz gewandt. Im Rahmen des Verfahrens zur Aufhebung des Landschaftsschutzstatusses für ein drei Hektar großes Waldgebiet, auf dessen Fläche die Anlage entstehen soll, haben Anja und Thomas Garling eine Stellungnahme abgegeben.