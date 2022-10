Landesvogelschau in Rehden: Geflügelte Exoten präsentieren sich

Von: Melanie Russ

Die Ornis haben mit der Vorbereitung der Landesvogelschau alle Hände voll zu tun: Reinhard Freer (v.l.), Walter Meier, Bernd Kruse, Jörg Köster, Ingo Langhorst, Erich Eschner und Renate Meier. © Russ

Der Verein für Vogelzucht und -schutz Ornis Diepholz richtet die 62. Landesvogelschau in Rehden aus, zu der rund 1550 Tiere erwartet werden. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Rehden – Sie hat schon viel gesehen und gehört, die Dreifeldsporthalle in Rehden. Sportveranstaltungen natürlich, den Weihnachtszauber. Aber Gezwitscher aus gut 1500 winzigen Kehlen? Das ist neu. Am kommenden Wochenende richtet der Verein für Vogelzucht und -schutz Ornis Diepholz dort die 62. Landesvogelschau der AZ-Landesgruppe Niedersachsen/Bremen aus. „Das ist die größte überregionale Vogelschau in ganz Deutschland“, berichtet Vorsitzender Bernd Kruse, der in diesen Tagen wie seine Vereinskollegen alle Hände voll zu tun hat.

Landesvogelschau in der Dreifeldsporthalle Die 62. Landesvogelschau in der Dreifeldsporthalle, Dickeler Straße 22, in Rehden ist am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Oktober, jeweils von 9 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Zu sehen sein werden rund 1550 Tiere unterschiedlichster Rassen von fast 200 Züchtern. Außerdem wird es eine Info-Ecke zu heimischen Vögeln geben und eine kleine Ausstellung von Nistkästen. Der Verein für Vogelzucht und -schutz Ornis Diepholz hat auch eine Tombola mit vielen Preisen vorbereitet. Zur Stärkung gibt’s Kaffee und Kuchen sowie Getränke.

Denn in der Halle müssen jede Menge Regale für die Käfige und einige Volieren für die größeren Vögel aufgestellt werden. Die haben die Ornis dankenswerterweise von den Zuchtvereinen der Region auf Leihbasis bekommen. Die ersten Vorbereitungen hatten schon vor sieben Monaten begonnen, bis Donnerstag muss alles erledigt sein. Denn dann bringen die Züchter bereits ihre Tiere, damit sie sich ein bisschen eingewöhnen können, bevor sie sich am Freitag den zehn Zuchtrichtern von ihrer besten Seite präsentieren. Die Richter werden ein besonderes Augenmerk auf perfektes Federkleid, Farbgebung und die Ausbildung typischer Merkmale werfen und auch darauf, wie die Tiere auf die Nähe von Menschen reagieren. Am Ende werden sie die Landessieger in den einzelnen Schauklassen küren.

Am Samstag und Sonntag ist die Landesvogelschau dann für alle Vogelfreunde geöffnet. Zusätzlich zu den Bewertungsvögeln soll eine attraktive Rahmenschau mit artgerecht ausgestatteten Volieren und Vitrinen für alle Besucher zum Erlebnis werden, versprechen die Ornis. Eine riesige Vielfalt der einzelnen Vogelarten in den verschiedensten Farben, werde zu sehen sein, von Australischen Sittichen über Exoten und Kanarien bis hin zu Waldvögeln und Zebrafinken sei jede Größenordnung vertreten. Auch europäische Vogelarten können bestaunt werden.

Der Verein erwartet etwa 1550 Vögel aus Nachzuchten von Züchtern aus Niedersachsen und Bremen. „Wir hatten mit mehr gerechnet“, sagt Vorsitzender Bernd Kruse. Aber einige Züchter hätten kurzfristig wegen Corona absagen müssen. Und manch ein Vogelzüchter habe sein Hobby inzwischen auch aufgegeben. Die Futterkosten seien um zehn Prozent gestiegen, Züchter von Exoten müssten ihren Tieren jederzeit eine Temperatur von 20 Grad bieten. Und dann die Spritkosten für die langen Fahrten zu den Vogelschauen. „Da fragen sich viele, ob das noch Sinn macht“, weiß Kruse.

Allfarbloris mit ihrem bunten Gefieder sind ein besonderer Hingucker und werden voraussichtlich auch bei der Landesvogelschau zu sehen sein. © Maik Lindhorst

Die 1966 gegründeten Ornis haben die Landesschau nach 1974 und 1978 nun zum dritten Mal ins Diepholzer Land geholt. „Wir hatten schon öfter den Gedanken, die Landesschau wieder einmal auszurichten“, berichtet Bernd Kruse. Man sei diesbezüglich auch mit der Stadt Diepholz in Kontakt getreten, aber dort habe es keine Möglichkeit gegeben. Denn: „Wir brauchen mindestens 1000 Quadratmeter Fläche.“ Mit ihrer Anfrage bei Rehdens Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene bezüglich der Dreifeldsporthalle hatten die Vogelfreunde zu ihrer großen Freude Glück.

„Es ist eine Win-Win-Situation“, findet Kruse. Die Ornis haben einen perfekten Ort für die Landesschau gefunden, und die Samtgemeinde und die Region profitieren von den vielen Gästen. Die Mitglieder der Ornis Diepholz sind stolz darauf, dass sie diese Ausstellung in ihrer Größe und Vielfalt nun zum dritten Mal ausrichten dürfen.