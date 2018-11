Volkstrauertag: „Kriege sind nirgendwo auf dieser Welt gerechtfertigt“

Sandering fordert Engagement für Frieden

+ © Russ Schützenverein und Feuerwehr gedachten gemeinsam mit dem Posaunenchor Rehden und Pastor Dimitri Schweitz der Opfer von Kriegen und Gewalt. © Russ

Rehden - Ursprünglich zum Gedenken der Kriegstoten eingeführt, stehen heute immer mehr die Opfer von Gewalt und Verfolgung allgemein im Fokus des Volkstrauertags. Diesen Aspekt betonte auch der Hemsloher Bürgermeister Friedrich Sandering am Sonntag in seiner Rede während des Gedenkgottesdienstes in der Kirchengemeinde Rehden-Hemsloh, an dem unter anderem Vertreter von Schützenverein und Feuerwehr teilnahmen. Der Posaunenchor begleitete den Gottesdienst und das anschließende Gedenken am Ehrenmal.