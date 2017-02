Kreuzfahrt mit Leiche

Rehden - „Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön...“ – diese bekannten Liedzeilen treffen ohne Zweifel auch auf das neue Stück der Plattdeutschen Bühne Rehden zu. „Een Liek för Grete“ feierte am Sonntagnachmittag vor 180 Zuschauern in den Rehdener „Ratsstuben“ Premiere.

Die Seefahrt auf dem Kreuzfahrtschiff „Phönix“, die die Rehdener Laienspieler auf die Bühne bringen, ist jedoch nicht nur lustig und schön – sie ist auch mörderisch. Wie es sich für eine Kriminalkomödie gehört, und auch der Titel des Stücks es bereits verrät, gibt es eine Leiche an Bord. Eine Passagier wird auf der Reise ermordet. Doch wer ist der Täter? Ein Fall für Köchin und Hobbykriminalistin Grete.

Bevor diese jedoch Nachforschungen anstellen kann, muss sie sich allerdings mit den Tücken des Kreuzfahrtalltags auseinandersetzen: den Passagieren. Diese verstehen sich nämlich überhaupt nicht und geraten sich immer wieder in die Haare. Eine Millionärswitwe trifft auf eine Dame aus einem verarmten Adelsgeschlecht und eine Feministin auf einen machohaften Autor. Die Folge ist ein lustiges Durcheinander mit viel Geschrei und mancher Beleidigung.

In welche Richtung Kapitän Hubert Hacker seinen Krimi-Dampfer steuert, wie es an Bord weitergeht, und ob Grete das Rätsel um den Mord lösen kann, wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Krimifreunde, die viel zu lachen haben wollen, sollten sich folgende Termine vormerken: Freitag, 10. Februar, 20 Uhr; Sonntag, 12. Februar, 15.30 Uhr; Mittwoch, 15. Februar, 20 Uhr; Sonntag, 19. Februar, 15.30 Uhr; Mittwoch, 22. Februar, 15.30 Uhr, und Freitag, 24. Februar, 20 Uhr. Alle Aufführungen finden in den „Ratsstuben“ in Rehden statt. Sonntags werden Kaffee und Kuchen angeboten, mittwochs und freitags kann aus einer kleinen Theater-Menükarte gewählt werden.

Weitere Infos in den „Ratsstuben“, Telefon 05446/99340, E-Mail: info@ratsstuben.de. J mj

www.rehden-ratsstuben.de