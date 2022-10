Kreisheimattag: Landleben heißt Lebensqualität

Von: Simone Brauns-Bömermann

Jürgen Lübbers, Vorsitzender des Kreisheimatbundes (r.), ernannte Dr. Ralf Vogeding (v.l.), Gerhard Meyer, Werner Schneider und Carsten Conrad Bruns zu Ehrenmitgliedern. © Brauns-Bömermann

Der Kreisheimatbund Diepholz hat fünf neue Ehrenmitglieder. Ernannt wurden sie beim Kreisheimattag in Rehden, bei dem auch das Thema Moor in aller Munde war.

Rehden – Vor 20 Jahren sprach der damalige Landrat Gerd Stötzel die Grußworte beim Kreisheimattag in Rehden, die bis heute nachhallen: „Landleben heißt Lebensqualität. Moor ist ein Lebenszeichen, dort kann man Kraft tanken und Erholung finden.“ Ein wenig waren alle Grußworte beim Kreisheimattag am Sonntag in den Ratsstuben in Rehden auf die umgebenden Moore konzipiert. Leider fiel der Fachvortrag „Barver – ein Moor im Wandel“ von Dr. Jens-Uwe Holthuis von der Stiftung Naturschutz aus. Die Veranstaltung verlief aber auch ohne sehr „kommod“ und mit vielen netten Worten zum Lebensraum Moor. Gastgeber war der Heimatverein Samtgemeinde Rehden, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feierte.

„Moor und Klimaschutz sind in aller Munde bei uns“, meinte die stellvertretende Landrätin Dörte Meyer. Moor speichere Kohlenstoff, diene als Hochwasserschutz und kühle. Diesem Wissen von heute stehe die Geschichte der Menschen im Moor, die schwere Arbeit darin und die karge Ausbeute aus dem Boden gegenüber.

Die Gäste hatten vor der Veranstaltung in den Ratsstuben eine Führung durch die Kartoffelchips-Fabrik Johanning gemacht. „So funktioniert Landwirtschaft von heute. Lücken suchen, Ideen haben und sich spezialisieren“, beschrieb es Meyer. Dass die 60 Heimatvereine aus 15 Kommunen im Landkreis Diepholz zeigen, wie die Landwirtschaft früher aufgestellt war, dafür dankte sie.

Auch für Rehdens Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene hat das Moor eine besondere Bedeutung. „Wenn ich meinen Kindern im Moor auf Tafeln mit Bildern erklären kann: Das ist euer Urgroßvater beim Torfstechen, dann bin ich stolz.“ Das und vieles mehr sei nur dank des Engagements der Heimatvereine und ihres Wissens um die eigene Heimat möglich: „Sie sorgen dafür, dass unsere Vergangenheit lebt.“

Der Vorsitzende des gastgebenden Rehdener Heimatvereins, Helmut Elver, nahm die Gäste mit auf einen kurzen Ritt durch dessen Geschichte: Gegründet 1972 als „Wald- und Verschönerungsverein“ mit dem Ziel, die umliegenden Wälder zu erkunden und die Natur in Wert zu setzen, liegt der heutige Fokus auf der Förderung der plattdeutschen Sprache, Klönabenden und Touren in die Natur. „Aktuell haben wir die jungen Leute im Blick“, sagte Elver. Dazu überlege man sich neue attraktive Angebote. Der Verein zählt derzeit 280 Mitglieder.

Da es in den vergangenen zwei Jahren keinen Kreisheimattag gab, wurden am Sonntag gleich fünf Ehrenmitglieder ernannt. Dr. Ralf Vogeding wurde für sein Engagement als Leiter des Kreismuseums in Syke über 33 Jahre ausgezeichnet. Er und Heimatgeschichte im Landkreis Diepholz seien im Grunde eins, sagte Jürgen Lübbers, Vorsitzender des Kreisheimatbundes.

Werner Schneider ist quasi lebendes Inventar im Heimatmuseum Aschen. 17 Jahre leitete er die Geschicke des Heimatvereins und ist das Gesicht der Heimatpflege im Ort. Backtage, Oldtimertreffen, Erntedank gehören in seinen Aufgabenbereich. Er hat das Moordiplom erfunden und vielfach verliehen.

Gerhard Meyer ist Schriftführer im Heimatverein Mellinghausen-Ohlendorf-Brake-Maasen. Aktuell ist er für die Homepage des Kreisheimatbundes verantwortlich. „Ich glaube, es gibt kaum eine Vereinshomepage, die so aktuell ist, wie unsere“, lobte Jürgen Lübbers.

Aus dem Heimat- und Verschönerungsverein Kultur, Umwelt und Natur Lembruch ehrte Lübbers Carsten Conrad Bruns und in Abwesenheit Hermann Dannhus. Bruns wurde 2010 zum zweiten Vorsitzenden des Kreisheimatbundes gewählt und war von 2011 bis 2015 dessen Vorsitzender. In Lembruch begleitete er die Sanierung des Dümmer-Museums.

Hermann Dannhus war 40 Jahre das Gesicht des Lembrucher Heimatvereins. Von 1979 bis 2018 zunächst als zweiter, dann als erster Vorsitzender. Ihm oblag das Werben um Sponsoren für das Dümmer-Museum. Er sei mit seiner Heimat Lembruch eng verbunden und stets für sie im Einsatz, so Lübbers.

Neben Reden und Ehrungen hatten die Organisatoren auch ein unterhaltsames Programm organisiert. Der Chor „Gemischt for Fun Rehden“ unter der Leitung von Silke Husmann präsentierte eine wunderbare Auswahl an Liedern. Da wurde aus „All I have to do is dream“ von den Everly Brothers „Drömt, drömt, drömt“, und passend zum Thema Wald erklang das Volkslied „Bunt sind schon die Wälder“.

Lachmuskeltraining lieferten die Laienspieler der „Plattdeutschen Bühne Rehden“ und der „Lustigen Bühne Wetschen“. Kurz und knackig, genau richtig zum spontanen Lachen, dafür sind die Spieler bekannt.