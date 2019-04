Kostenloser Anschluss für fast alle

Rehden - Von Melanie Russ. Gleich zwei gute Nachrichten hatte Nordischnet-Projektleiterin Claudia Pelzl im Gepäck, als sie am Dienstagabend im Rehdener Rathaus Ratsmitglieder, Verwaltung sowie Samtgemeinde- und Ortsbrandmeister über die in Kürze startende Vermarktung in den Gemeinden Rehden, Hemsloh und Barver informierte. Der Anschluss ans Glasfasernetz ist jetzt auch für diejenigen kostenlos, die nicht in einem „weißen Fleck“ wohnen – sofern sie einen Vertrag mit Nordischnet abschließen. Und auch für abseits liegende Gebäude, deren Erschließung unwirtschaftlich ist, zeichnet sich zumindest in Einzelfällen eine Lösung ab.

Den Wegfall der Anschlussgebühr in Höhe von 199 Euro in bereits gut versorgten Bereichen hat Nordischnet laut Pelzl in der vergangenen Woche beschlossen. Das gilt übrigens auch für die Gemeinde Wagenfeld, in der die Vermarktung bereits gestern mit der ersten Infoveranstaltung für die Einwohner Haßlingens begann. In Rehden, Hemsloh und Barver sind für den Mai insgesamt drei Infoveranstaltungen für die Einwohner geplant.

Dickel und Wetschen müssen noch ein bisschen länger warten. Dickel befindet sich im Vermarktungscluster drei. Dort soll die Vermarktung im September beginnen. Für Wetschen (Cluster fünf) hat Nordischnet den Februar 2020 angepeilt. Man habe versucht, die komplette Samtgemeinde gleichzeitig ausbauen zu lassen, berichtete Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch. „Das hätte aber fünf Millionen Euro mehr gekostet. Das ist nicht finanzierbar.“ Hinter dem Breitbandausbau in den mit weniger als 30 Mbit/s bislang unterversorgten Bereichen des Landkreises steht ein Investitionsvolumen von 180 Millionen Euro. Die Samtgemeinde Rehden steuert eine Million Euro bei.

Der für den Bau des Glasfasernetzes in den „weißen Flecken“ zuständige Eigenbetrieb des Landkreises Diepholz hat den Baustart im Vermarktungscluster eins für August angepeilt. Ab November soll der Cluster drei folgen, ab Mai 2020 der Cluster fünf. Die Ausschreibungen sind laut Claudia Pelzl bereits rausgegangen, dennoch waren sich die Projektleiterin und Bloch einig, dass der Zeitplan sehr optimistisch ist und es angesichts der Auslastung der Tiefbaufirmen vermutlich Verzögerungen geben wird.

In Rehden, Hemsloh und Barver gelten laut Bloch 982 Haushalte als unterversorgt, weitere 50 Gebäude stehen so weit abseits, dass ein Glasfaseranschluss derzeit unwirtschaftlich ist. Allerdings soll sich auch für diese Betroffenen etwas tun. Zum einen bemüht sich der Landkreis um weitere Fördermittel. Zum anderen haben Bloch und Bürgermeister Matthias Kreye für Wagenfeld bereits bei Nordischnet angefragt, ob das Unternehmen Glasfaserkabel verlegen würde, wenn die Hauseigentümer – eventuell in Kooperation mit ihrer Kommune – die Tiefbauarbeiten in Eigenleistung erbringen würden. Die GVG Glasfaser (Nordischnet ist deren Marke) prüfe diese Möglichkeit, sagte Pelzl. „Mein Chef war sehr wohlwollend“, machte sie Mut, betonte aber zugleich, dass jeder Fall einzeln auf Machbarkeit geprüft werden müsse.

Voraussetzung für einen kostenlosen Hausanschluss ist der Abschluss eines Produktvertrags mit Nordischnet. Die einzelnen Angebote sind unter anderem auf deren Internetseite einsehbar. Fällig wird in jedem Fall eine Einrichtungsgebühr in Höhe von 69 Euro, die auch beinhaltet, dass Nordischnet den Vertrag beim alten Anbieter kündigt und für die Mitnahme der alten Telefonnummer sorgt.

Die Vermarktung endet in den Gemeinden Rehden, Hemsloh, Barver und Wagenfeld am 31. August. Solange die Bagger noch nicht am Haus vorbei sind, ist zwar auch nach dem Stichtag ein Vertragsabschluss auf den letzten Drücker möglich. Dann wird laut Pelzl allerdings eine Nachplanungsgebühr in Höhe von 350 Euro fällig. Sind die Bauarbeiten in einem Bereich erst mal abgeschlossen, geht ein nachträglicher Anschluss richtig ins Geld. Pelzl schätzt die Kosten auf mindestens 3500 Euro.

Ausgebaut werden die einzelnen Bereiche allerdings nur, wenn es wirtschaftlich ist, also genügend Einwohner einen Glasfaseranschluss haben wollen. Eine feste Grenze gibt es nicht, aber als Richtwert nannte Claudia Pelzl eine Abdeckung von etwa 60 Prozent. „Das ist eine Infrastruktur, die wahnsinnig wichtig ist. Die Kupferleitungen sind an ihre Grenzen gekommen“, beschrieb sie die Bedeutung des aktuellen Projekts. Auch Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch sprach von dem wichtigsten Infrastrukturprojekt dieses Jahrzehnts.

Informationsabende

Rehden: Donnerstag, 9. Mai, Mensa Schulzentrum Barver: Dienstag, 14. Mai, Dorfgemeinschaftshaus Hemsloh: Montag, 20. Mai, Schützenhaus Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr. Darüber hinaus soll es eine regelmäßige Beratung im Raum der Stadtwerke Huntetal in der Rehdener Sparkassenfiliale geben. Die genauen Öffnungszeiten werden noch bekannt gegeben.