Kommt der Supermarkt ins Dorf? Barveraner von Tante Enso angetan

Von: Melanie Russ

Teilen

Barvers Gemeinderat hofft, dass sich viele Einwohner an einem Tante-Enso-Markt beteiligen wollen. © Gemeinderat

Im nicht weit entfernten Aschen wird er gerade gebaut - und auch in Barver könnte demnächst ein Tante-Enso-Supermarkt entstehen. Auf einem Infoabend will die Geschäftsführung des Unternehmens das Konzept des Genossenschaftsmarktes erklären. Der Rat hat bereits die Meinungen der Bürger abgeklopft, und es gab angeblich „nur positive Rückmeldungen“.

Barver – Ein Supermarkt im kleinen Barver? Was auf den ersten Blick utopisch erscheint, könnte dank des Tante-Enso-Konzepts Realität werden. Die Geschäftsführung des Bremer Unternehmens „myEnso“ jedenfalls hält die 1000-Einwohner-Gemeinde grundsätzlich für geeignet, und auch die Barveraner scheinen von dem Genossenschaftsmarkt angetan. Denn seit der Gemeinderat die Idee vor einem Monat vorstellte, gab es viele positive Rückmeldungen. Umgesetzt wird das Projekt allerdings nur, wenn genügend Einwohner Anteile an der Tante-Enso-Genossenschaft zeichnen.

Wer mehr über das Vorhaben erfahren möchte, sollte am Mittwoch, 8. Februar, ins Dorfgemeinschaftshaus kommen. Ab 19 Uhr wird dort die Geschäftsführung von „myEnso“ das speziell auf kleine Dörfer unter 5 000 Einwohner ausgelegte Konzept der Tante-Enso-Läden im Detail erläutern.

Das Sortiment der Mini-Supermärkte umfasst etwa 3 000 Artikel, weshalb sie als Vollversorger gelten. Noch weit größer ist die Auswahl im Online-Shop, aus dem die Waren auch direkt in den örtlichen Markt bestellt werden können. Das Angebot unterscheidet sich preislich nicht von dem großer Supermarkt-Ketten. „Wir haben einige Standorte besucht. Die Waren sind dort genauso teuer wie in anderen Supermärkten, einige sind sogar billiger“, berichtet Ratsherr Christian Gießelmann von anderen Tante-Enso-Läden. Der Barveraner Gemeinderat hatte das Vorhaben angestoßen, nachdem die örtliche Bäckerei geschlossen hatte und somit die letzte Möglichkeit der Nahversorgung in Barver verschwunden war. Tante-Enso-Märkte haben den „Großen“ sogar etwas voraus: Mit einer kostenlosen Mitgliedskarte kann man dort rund um die Uhr einkaufen und per Selfcheckout bezahlen – auch sonntags.

Voraussetzung für einen Markt in Barver ist allerdings, dass die Einwohner mindestens 300 Anteile an der Genossenschaft im Wert von je 100 Euro verbindlich reservieren und sich damit zu dem Projekt bekennen. Das ist während des Infoabends am 8. Februar, aber auch noch danach möglich. Gewünscht ist im Sinne des Genossenschaftsgedankens ausdrücklich, dass viele Menschen je einen Anteil zeichnen und nicht wenige Menschen viele Anteile. „So wird jeder durch die Anteilszeichnung auch Teilhaber an seinem lokalen Tante Enso und kann diesen so unterstützen und stärken. Das sorgt für eine weitere starke Verbindung zum Ort und den Bürgern, die Tante Enso zu einem echten Gemeinschaftsprojekt macht“, beschreibt das Unternehmen die Idee hinter diesem Konzept. Und sollte es mit dem Tante-Enso-Markt nichts werden, erhalten diejenigen, die bereits Anteile gezeichnet haben, ihr Geld selbstverständlich zurück, wie Christian Gießelmann betont.

In den vergangenen Wochen führten die Ratsmitglieder viele Gespräche, hörten sich im Ort um. „Es gab nur positive Rückmeldungen“, berichtet Christian Gießelmann. Das Interesse sei da. Darum ist er vorsichtig optimistisch, dass es mit einem Tante-Enso-Markt klappen könnte. Klar ist aber: Es wird nur was daraus, wenn es die Leute nicht nur gut finden, sondern auch mitmachen. Das fängt beim Zeichnen der Anteile an. „Und es muss dann auch genutzt werden“, so Gießelmann.

Die Ratsmitglieder rühren darum kräftig die Werbetrommel und haben sogar ein eigenes Video erstellt, das momentan den Feinschliff bekommt und in wenigen Tagen online gehen soll. „Darin wird erklärt, was es mit Enso auf sich hat, und es werden Interviews mit Barveranern gezeigt, die erklären, warum sie das Projekt befürworten und sinnvoll finden“, so Gießelmann.