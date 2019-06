Kollision auf B 214

+ Das Auto eines Diepholzers wurde schwer beschädigt. Foto: Russ

Wetschen – Eine leicht verletzte Person und ein hoher Sachschaden – das ist die Bilanz eines Unfalls auf der B 214 in Wetschen am Mittwochnachmittag. Polizei und Feuerwehr wurden um 16.25 Uhr alarmiert, nachdem ein 42-jähriger Diepholzer mit seinem Ford seitlich in den entgegenkommenden Kleinlaster eines 55-Jährigen aus Cloppenburg gefahren war.