Koinzer Event Solutions will wachsen: „Dieses Jahr ist es explodiert“

Von: Melanie Russ

Tibor Koinzer-Reineke und Jens Koinzer (l.) hatten 2022 ordentlich zu tun. Mit ihrer Firma Koinzer Event Solutions betreuten sie etwa 70 Veranstaltungen. Jetzt soll das Familienunternehmen weiter wachsen. © Russ

Die Rehdener Firma Koinzer Event Solutions soll weiter wachsen, aber in der Veranstaltungsbranche sind Fachkräfte schwer zu finden. Das erst Anfang 2021 gegründete Familienunternehmen verzeichnete 2022 einen Boom und betreute gut 70 Veranstaltungen vom kleinen Messeauftritt bis zum Festival.

Rehden – Tibor Koinzer-Reineke hatte Mut, und er hatte recht. Anfang 2021 – Mitten in der Corona-Pandemie, als an Konzerte und Messen nicht zu denken war – machte sich der Veranstaltungstechniker aus Rehden selbstständig und gründete gemeinsam mit seiner Frau Tina, die das Backoffice verantwortet, die Veranstaltungsfirma Koinzer Event Solutions. Ein gewagter Schritt, so schien es. Doch der heute 33-Jährige war sich sicher: Die Menschen sind gesellige Wesen und werden schon bald wieder feiern. Und so kam es auch. Das Auftragsbuch ist inzwischen so prall gefüllt, dass das junge Unternehmen nach nur zwei Jahren weiter wachsen soll.

Anfang 2022 hatte Koinzer-Reineke, dessen Firma den technischen Rahmen für Konzerte, Tagungen, Messen und ähnliche Veranstaltungen liefert, schon das Espelkamper Unternehmen „TeamProduction“ gekauft und damit das Portfolio unter anderem um eine Bühne und mehr Beleuchtungskörper erweitert. Während die Zentrale in Rehden sitzt, ist das Equipment momentan in einer Halle in Espelkamp untergebracht. Langfristig möchte er aber alles in der Region um Rehden vereinen.

Um das gestiegene Auftragsvolumen besser stemmen zu können, möchte Koinzer-Reineke auch personell aufstocken – und bekommt jetzt doch noch eine negative Folge der Krise zu spüren: den Fachkräftemangel. „Wir wollen zwei bis drei Leute einstellen, die die Reise mit uns gehen“, sagt der Rehdener. Aber gutes Personal zu finden, sei schwierig. Denn dank ihrer vielseitigen Ausbildung können Veranstaltungstechniker in vielen Berufen arbeiten, als Elektriker zum Beispiel. In der Krise haben sich viele einen Job außerhalb des Veranstaltungssegments gesucht. Zurück kommen die wenigsten – vielleicht auch, weil sie die geregelten Arbeitszeiten schätzen gelernt haben.

Denn Feierabend um 17 Uhr und freie Wochenenden sind in der Veranstaltungsbranche eher nicht die Regel. „Man braucht Menschen, die Lust und Idealismus mitbringen. Die findet man nicht an jeder Ecke“, weiß Mitgesellschafter Jens Koinzer. Er wollte sich nach 30 Arbeitsjahren in der Industrie eigentlich so langsam in Richtung Ruhestand orientieren und im Familienunternehmen als Quereinsteiger ein bisschen aushelfen. Schnell ist daraus ein Vollzeitjob geworden. „Wir waren überrascht, wie sich das Vakuum aus der Corona-Zeit entwickelt hat.“ Die Nachfrage sei wieder sehr groß, die Anbieter-Seite dagegen ausgedünnt. „Da hat sich die Spreu vom Weizen getrennt.“

Jede Menge Beleuchtungstechnik finden in der Lagerhalle in Espelkamp Platz. Langfristig soll aber alles in einer eigenen Halle in der Region um Rehden untergebracht werden. © Russ

Das erste Jahr – zum Teil noch unter Corona-Bedingungen – lief für das Familienunternehmen mit etwa 30 Veranstaltungen schon gut. „Dieses Jahr ist es explodiert“, sagt Jens Koinzer. Gut 70 Veranstaltungen aller Art in ganz Deutschland und dem europäischen Ausland wurden technisch betreut. Umsatz: fast 500 000 Euro. „Wir haben Sachen gestemmt, von denen wir dachten: Das kriegen wir nicht hin“, erinnert sich Jens Koinzer. Ging dann aber doch immer irgendwie. Manchmal hätten sie an einem Wochenende drei Veranstaltungen gleichzeitig in ganz Deutschland verteilt gehabt. Auf Dauer ist das nicht leistbar, wenn man nur zu zweit in der Verantwortung steht.

Darum möchte Tibor Koinzer-Reineke nun zusätzlich zu dem Pool von etwa 30 Freelancern, mit denen er zusammenarbeitet, Fachkräfte fest anstellen, die auch eigenverantwortlich Projekte betreuen können. Er glaubt, dass er mit seinem kleinen familiären Unternehmen einiges bieten kann. „Gerade bei uns in der Branche ist es ein Geben und Nehmen.“ Die Mitarbeiter müssten viel leisten und flexibel sein. Im Gegenzug brauche es ein gutes Arbeitsumfeld, in dem sie sich wohlfühlen und in dem auch mal Rücksicht auf private Verpflichtungen genommen werden kann.

Nicht ohne Stolz sagt der 33-Jährige, dass sich sein Unternehmen in der Branche inzwischen einen Namen gemacht habe. „Die Kunden sehen, dass wir das mit Leidenschaft machen, ganz egal ob es eine große oder eine kleine Veranstaltung ist“, sagt Koinzer-Reineke. So bestückt seine Firma manchmal einen neun Quadratmeter kleinen Messestand, manchmal auch eine 250 Quadratmeter große Präsentationsbühne oder stellt die Technik für die Bilanzvorstellung eines Unternehmens. Beim Hemsloher Open Air „Rock am Kellenberg“ lieferte Koinzer Event Solutions jüngst die gesamte Licht- und Tontechnik.

Der Zukunft blickt Optimist Tibor Koinzer-Reineke sehr zuversichtlich entgegen. „Wir sind sehr breit aufgestellt, das macht uns krisensicher.“