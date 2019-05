Michael Klausing neue Majestät in Wetschen

Nach der Proklamation beim Schützenfest in Wetschen: Neue Majestäten (mit Ketten), deren Vorgänger (mit Kränzen) und „Gefolge“.

Wetschen – Beim Schützenverein Wetschen wird Tradition noch groß geschrieben. Spätestens am Sonntagabend sollte sich das bewahrheiten. Denn ab 19 Uhr ging auf dem Schießstand nichts mehr, drängten sich dort die Königs-Anwärter.

Während bei der Jugend drei Schützen beziehungsweise Schützinnen um das höchste Amt in der Jugend fighteten, sicherten sich bei den Großen gleich elf Anwärter mit einer „36“ den Einzug ins Stechen. Nach dem fünften Stechen stand dann fest, dass das Wetscher Schützenvolk mit Michael Klausing einen würdigen Nachfolger für seine Majestät Ulrich Meins gefunden hatte (wie schon kurz berichtet).

Bei der Jugend bewies Kevin Senk das sicherste Auge. Vizekönig wurde Christina Johanning.

Los ging das fröhliche Treiben des Wetscher Schützenvolkes bereits am Samstagmorgen, als eine Abordnung der Schützen gemeinsam mit den Kirchdorfer Musikanten durch die Straßen fuhr, um die Einwohner zu wecken und aufs Schützenfest einzustimmen. Um 13 Uhr marschierte der Verein mit dem Kolpingorchester Steinfeld zu Majestät Ulrich Meins, um ihn aus seiner Residenz abzuholen und zum Schützenplatz zu begleiten. Ein Schützenfesttag mit spannenden Wettbewerben und prächtiger Feierstimmung war angebrochen. Dieser wurde abgerundet durch eine Partynacht mit der Top Band „UP-Live“ und DJ Gerdi. Auch die befreundeten Nachbarvereine Hemsloher-Düverbruch und Rehden waren mit Abordnungen dabei.

Weiter ging es am Sonntag um 13.15 Uhr mit einem erneuten Marsch durch die Gemeinde. Dieser wurde musikalisch durch das Musikorchester Elsten-Warnstedt begleitet und mit einer Kaffeetafel im Festzelt abgerundet.

Es folgten weitere Schießwettbewerbe, die ihren Höhepunkt gegen 20.30 Uhr mit der Proklamation der neuen Majestäten fanden.

Stolz verkündete Präsident Thorsten Dünnemann vor der angetretenen Schützenschar dabei: „Alle Throne sind besetzt!“

In seiner Rede ließ er das abgelaufene Königsjahr Revue passieren. „Bei jeder Veranstaltung konnte unser Königspaar Ulli und Bärbel auf ein starkes Gefolge zählen“, so Dünnemann: „Auch bei der Jugend und unserem Jugendkönig Emanuel Knuth mit seiner Königin Jenni Feierabend möchte ich mich herzlich bedanken. Mit der Durchführung des Jugendpokalschießens habt ihr einmal mehr gezeigt, was für ein Organisationstalent die Wetscher Jugend hat.“

Dann kam er zur Krönung der neuen Majestäten. In einem harten Stechen gewann bei der Jugend Kevin Senk und wird mit Königin Lisa Voss und den Ehrendamen Christina Funke, Gina Dünnemann, Christina Johanning und Ehrenkerl Felix Sommer die Wetscher Schützenjugend für ein Jahr führen. Bei den „Großen“ setzte sich Michael Klausing durch und wird mit Königin Denise und den Ehrendamen Nadine Kanning, Ilka Bockhop, Sarah Bussmann, Carolin Voss, Petra Michel und Julia Rohlfs sicherlich für ein turbulentes Schützenjahr in Wetschen sorgen. Das Motto wird lauten: „Geht nicht, gibts nicht!“ Die Würde des Vizekönigs holte sich Manuel Rohlfs.

Bereits am Nachmittag hatte Vizepräsident Ralf Höfelmann Naike Langhorst zur neuen Jungschützenkönigin proklamiert. Mit Prinz Tilo Beckers wird sie die Jüngsten im Verein für ein Jahr anführen. Höfelmann dankte dem scheidenden Jungschützenkönig Thilo Politzky, der gemeinsam mit Königin Elisa Knuth für ein unvergessliches Jahr bei den Jungschützen gesorgt habe.

vm