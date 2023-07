Klein Dudel entdeckt die Welt

Von: Melanie Russ

Teilen

Heike Gottschling-Wulf aus Barver hat ihr erstes Kinderbuch mit dem Vogeljungen Klein Dudel veröffentlicht. © Russ

Heike Gottschling-Wulf aus Barver hat ein Kinderbuch über den neugierigen Vogeljungen Klein Dudel veröffentlicht, das ausdrücklich auch für Erwachsene gedacht ist.

Barver – Er ist klein, ein bisschen frech und wahnsinnig neugierig. Dem Vogeljungen Klein Dudel kann es darum gar nicht schnell genug gehen, aus seinem Nest zu klettern und die Welt mit wachen Augen zu erkunden. Er traut sich was, sagt, was er denkt, stellt viele Fragen. Der kleine Vogel ist der Feder von Heike Gottschling-Wulf entsprungen und spielt die Hauptrolle in ihrem ersten Kinderbuch „Gefühlsdudelei – Klein Dudel“, das vor Kurzem erschienen ist.

Die 51-jährige staatlich anerkannte Erzieherin, systemische Familienberaterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und Hypnosetherapie lebt seit dreieinhalb Jahren in Barver und betreibt dort eine Praxis für Medizinische Hypnose. Klein Dudel ist eher zufällig entstanden. „Ich habe jemanden gesucht, der mir Zeichnungen für die Praxis anfertigt, habe aber niemanden gefunden“, erzählt sie. Also versuchte sie es selbst, machte bei einem Sketchnotes-Workshop mit und lernte, dass es beim Zeichnen gar nicht unbedingt auf Perfektion ankommt. „Es hat mir einen Heidenspaß gemacht“, erinnert sie sich. „Ich habe anschließend weiter nur für mich rumgemalt.“

Und dann war plötzlich der Vogeljunge Klein Dudel geboren, der die Menschen seit Kurzem in 20 Geschichten mit seiner flapsigen und fluffigen Art dazu ermuntert, entspannter auf Alltagsprobleme zu schauen und die Dinge auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. „Klein Dudel sieht alles etwas lockerer“, sagt Heike Gottschling-Wulf.

Ihr Kinderbuch hat sie ausdrücklich auch für Erwachsene geschrieben. Denn: „Für selbstbewusste, mutige und fröhliche Kinder braucht es gesunde Erwachsene, die sich gut kennen.“ Aus ihrer Praxis weiß die Therapeutin, wie Menschen von dem geprägt werden, was ihnen im Leben widerfährt, und wie sie noch als Erwachsene Dinge mit sich herumtragen, die ihnen als Kind „übergestülpt“ wurden. „Man geht mit Kindern anders um, wenn man belastende Erfahrungen nicht mit sich rumschleppt“, weiß Gottschling-Wulf. Und wie man vieles ein bisschen entspannter sehen und sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren kann, das zeigt Klein Dudel.

Die erste Geschichte, die die 51-Jährige geschrieben hat, heißt „Ich gehe dann mal Gefühle kaufen“. Darin fragt sich Klein Dudel, gerade erst aus seinem Netz geklettert, wie sich wohl Gefühle anfühlen und wo man sie bekommt. Vielleicht kann man sie ja kaufen? Also packt er einen Beutel voller Geld ein, fragt in alle Geschäften, ob sie Gefühle verkaufen, und stellt schließlich fest, dass sie für kein Geld der Welt gibt.

„Die Idee kam mir beim Spazierengehen. Bis ich zu Hause war, war es eine fertige Geschichte. Ich habe mich gleich hingesetzt und sie aufgeschrieben. Und dabei entwickelte sich die Geschichte noch mal neu“, beschreibt sie den Prozess. Und dann kamen immer mehr Ideen für weitere Geschichten. „Das Schreiben macht mir großen Spaß.“ Irgendwann hatte sie so viele Geschichten zusammen, dass sie sich entschloss, sie als Buch zu veröffentlichen. Hätte ihr das vor Jahren jemand gesagt, „hätte ich das nie im Leben geglaubt“, sagt sie.

Apropos Gefühle: „Es war toll“, beschreibt Heike Gottschling-Wulf mit leuchtenden Augen das Gefühl, als sie das gedruckte Buch mit ihren Zeichnungen und Texten zum ersten Mal in Händen hielt. „Das ist noch mal was ganz anderes, als wenn man es auf dem Laptop sieht.“ Sehr glücklich ist sie über die positiven Rückmeldungen, die sie bekommen hat. „Ich war ganz tief berührt.“ Und weil ihr die Ideen noch nicht ausgegangen sind, ist der nächste Band schon in Arbeit. „Im zweiten Buch kriegt Klein Dudel eine kleine Schwester“, verrät die Autorin. Es verspricht also, noch munterer zu werden als im ersten Band.

Das Buch: „Gefühlsdudelei – Klein Dudel“, 144 Seiten mit 99 Illustrationen, Paperback 22 Euro, E-Book 8,99 Euro. Erhältlich in Buchhandlungen sowie direkt bei Heike Gottschling-Wulf, E-Mail: heike.gottschling-wulf@gmx.de, Tel. 05448/9887690.