Klausing folgt auf Schwierking

Hemsloh – Wechsel im Vorstand des Pferdezuchtvereins (PZV) Diepholz: Für Wilhelm Schwierking sitzt nun Willem Klausing in dem Gremium. Dies entschieden die Mitglieder während der Jahreshauptversammlung im Landgasthaus Nüßmann in Hemsloh. Vorsitzender Friedrich Lampe dankt Wilhelm Schwierking für seine über 25-jährige Vorstandstätigkeit und überreicht einen Präsentkorb, heißt es in einer Mitteilung.

Während der Zusammenkunft hob Lampe die Erfolge von einigen Züchtern hervor: Dr. Michael Lühs, der in Ochtmannien mit Bella Blue von Balou du Rouet/Contendro die Siegerstute springbetont stellte. Sie wurde aus einem hocherfolgreichen Stutenstamm gezogen, begeisterte mit ihrem phänomenalen Springen und ist auch die aktuelle Stutenkönigin des PZV Diepholz, schreibt der Verein.

Zwei Züchter erhielten den vom Hannoveraner Verband vergebenen begehrten Weltmeyer-Preis. Er ging an den Hengst Destacado von Desperados/Londonderry. Dieser von Heinrich Gießelmann gezogene Hengst war Prämienhengst in Verden, Bundeschampion in Warendorf und Vizeweltmeister der fünfjährigen Dressurpferde in Ermelo.

Ein echter Siegertyp ist der Rheinländer So Unique von Sezuan/Donnerhall. Dieser Hengst wurde von Wilhelm Klausing gezogen und steht im Besitz von Helgstrand Dressage in Dänemark. Ebenfalls Prämienhengst in Verden, Bundeschampion in Warendorf und Sieger des 35 Tage Performance-Tests in Dänemark. Beim deutschen Fohlenchampionat in Lienen konnte Arndt Schwierking das von ihm gezogene Siegerhengstfohlen stellen. Es war ein Fohlen von Zoom/Don Romantik. Das Fohlen erhielt im Finale Neuner- und Zehner-Noten bei starker Konkurrenz. Arndt Schwierking war ebenfalls Züchter des Siegerfohlens dressurbetont auf der Fohlenschau in Ströhen. Es war ein Hengstfohlen von Da Costa/Dankeschön.

Ein weiteres erfolgreiches Züchterhaus war die Familie Heuke-Kucharzek, die mit Dresscode von Don Frederico/Sunset Boulevard ein erfolgreiches Gran Prix Pferd gezogen hat. Barnaby H von Belissimo/Buenos Aires startet ebenfalls erfolgreich in S-Dressuren.

Des Weiteren berichtete Lampe von der Herwart-von-der Deecken-Schau in Verden, über diverse Körungen und erfolgreiche Sportpferde der von Züchtern des Pferdezuchtvereins.

Im Anschluss verteilt Friedrich Lampe diverse Ehrenurkunden, die die Züchter für ihre Staatsprämienstuten erhielten.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war der Vortrag von Christoph Rowold, Tierarzt und Zuchtberater. Er referierte über Reproduktionstechniken in der modernen Pferdezucht. Im Verlauf des Vortrages wurden viele Fragen zur künstlichen Besamung, zum Embryotransfer bis hin zu der modernsten Methode, IXI genannt, gestellt.

Hartmut Wilking, Mitglied des Vorstandes des Hannoveraner Verbandes, informierte die Mitglieder über das aktuelle Verbandsgeschehen in Verden.