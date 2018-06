Hundesportfreunde Steinfeld“ besuchen die Grundschule in Barver

Kinder lernen Fähigkeiten und Tricks der Vierbeiner kennen

+ © Grundschule Samtgemeinde Rehdenf Ein erlebnisreicher Tag für: Christa Bavendiek (mit Quentin), Raimund Büscherhoff (mit Alf), Jana Varwig (mit Heidi), Gerd Büscherhoff (mit Kalle) sowie die Grundschüler. © Grundschule Samtgemeinde Rehdenf

Barver - „Eine 1 mit Sternchen“, das war das Resultat der Lehrerin am Ende des Schultages am letzten Donnerstag. Die „Hundesportfreunde Steinfeld“ besuchten die Klasse B1/B2 der Grundschule Barver und bereiteten den Kindern einen unvergesslichen Tag, den sie vermutlich lange in Erinnerung behalten werden.