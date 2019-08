Kinder bauen XXL-Insektenhotel für Wetscher Schulgarten

+ Ein Insektenhotel für den Schulgarten bauten die Mädchen und Jungen im Rahmen des Ferienprogramms des Fördervereins der Grundschule Wetschen. Foto: Kommnick

Wetschen – Das Insektensterben ist inzwischen in aller Munde. Auch die Mitglieder des Fördervereins der Grundschule Wetschen nahmen sich dieses wichtigen Themas an und boten im Rahmen ihres Ferienspielprogramms das Bauen eines Insektenhotels für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren an.