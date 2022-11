Explodierende Nachfrage nach Kaminöfen: „Die Leute sind in Panik“

Von: Melanie Russ

Bezirksschornsteinfegermeister und Gebäudeenergieberater Harald Wulff verkauft in seinem Rehdener Ofenstudio unter anderem Kamin- und Pelletöfen. Die Nachfrage ist groß, die Verunsicherung auch. © Russ

Verkauf und Installation von Kamin- und Pelletöfen inklusive Beratung ist das Metier von Bezirksschornsteinfegermeister Harald Wulff. Doch in diesen Zeiten ist er in seinem Rehdener Ofenstudio auch ein bisschen Seelsorger. Denn viele Kunden sind angesichts der Energiekrise völlig verunsichert.

Rehden – Das Holz knistert, die Flammen tanzen hinter der Scheibe, im ganzen Raum breitet sich eine behagliche Wärme aus, wie sie nur ein Kaminofen verströmen kann. Lange waren solche Öfen vor allem wegen der gemütlichen Atmosphäre, die sie schaffen, begehrt, inzwischen ist es eher die Angst vor den explodieren Energiepreisen oder der Gefahr, dass im Winter das Gas ausgeht.

Verkauf und Installation von Feuerstätten für feste Brennstoffe, wie Kamin- und Pelletöfen auch heißen, inklusive Beratung ist das Metier von Bezirksschornsteinfegermeister und Gebäudeenergieberater Harald Wulff. Doch in diesen Zeiten ist er in seinem Rehdener Ofenstudio auch ein bisschen Seelsorger. „Wir hatten hier ältere Frauen sitzen, die haben geweint“, erzählt er. Weil sie angesichts der Energiekrise völlig verunsichert sind, fürchten, dass sie im Winter in der Kälte sitzen müssen und ihre letzte Hoffnung in einen – in guter Qualität nicht ganz günstigen – Kaminofen setzen, um wenigstens ein Zimmer heizen zu können. Und die dann irgendwo gehört haben, dass es angeblich keine Öfen mehr gibt. Ein älteres Ehepaar habe eine Badsanierung, die es sich schon lange gewünscht habe, aufgegeben, um das Geld in einen Ofen zu investieren – aus Angst vor dem Winter.

Ein ähnliches Bild der Verunsicherung bei den Brennstoffen: Kunden, die normalerweise eine Tonne Pellets bestellten, hätten im Sommer sechs Tonnen auf einmal gekauft, berichtet Harald Wulff. Wegen der hohen Nachfrage habe eine Tonne auf dem Höchststand am 21. August 850 Euro gekostet, inzwischen sei der Preis auf 550 Euro gefallen, ergänzt sein Kompagnon Thaddäus Wulff.

Harald Wulff kann mehrere solcher Beispiele aufzählen und ist nicht gerade glücklich darüber, wie das Thema in der Politik und in den Medien behandelt wird. Für seinen Geschmack gibt es zu wenig Sachlichkeit und Klarheit, zu viele Aussagen, die von einem Extrem ins andere wechseln. „Die Leute sind in Panik“, beobachtet er immer wieder und versucht, mit einer individuellen Beratung zu beruhigen. Normalerweise funktioniere das auch.

Der Bezirksschornsteinfegermeister hat in seinem Ofenstudio schon seit Jahren gut zu tun, auch weil die Menschen zu Beginn der Corona-Pandemie viel Zeit zu Hause verbrachten und es sich schön machen wollten. „Es ist immer stetig aufwärts gegangen“, berichtet er. Seit dem 24. Februar, dem Tag, an dem der Angriff Russlands auf die Ukraine begann, sei die Nachfrage explodiert. Die Zahl der Beratungen sei um mehr als 50 Prozent auf im Schnitt 60 pro Monat gestiegen, ergänzt Thaddäus Wulff. Auch das Auftragsbuch für Installationen ist voll. „Wir sind ausgelastet bis April.“

Wegen der großen Nachfrage und der langen Lieferzeiten ist es im Schauraum des Ofenstudios schon ein bisschen luftig geworden. Normalerweise verkaufe er die Ausstellungsstücke nicht, so Harald Wulff. Besondere Umstände erfordern aber eben besondere Maßnahmen.

Kaminöfen haben laut Thaddäus Wulff momentan je nach Modell eine Lieferzeit von 6 bis 14 Monaten, auf einen Pelletofen müssen die Kunden drei bis sechs Monate warten, Außenschornsteine dauern vier Monate. „Man braucht etwas Geduld.“ Die haben naturgemäß nicht alle Kunden.

„Das Problem ist, dass die Hersteller nicht zuverlässig liefern“, so Thaddäus Wulff. „Am besten liefern noch die Italiener.“ Sie hätten sich schon in der beginnenden Corona-Pandemie, die Norditalien in Europa als erstes traf, gut mit Stahl eingedeckt. Sie ahnten wohl schon, dass schwere Zeiten kommen, und haben darum jetzt weniger Lieferschwierigkeiten. Wie in vielen Bereichen hängt die Verfügbarkeit auch bei Öfen oft an einzelnen Bauteilen. „Ofenrohre sind ein echtes Problem“, sagt Thaddäus Wulff. Und auch beim Sicherheitsglas sei es manchmal schwierig. In Deutschland gebe es dafür nur einen Hersteller.

Weniger Probleme sieht Harald Wulff bei der Verfügbarkeit von Brennmaterial. „Holz gibt es genug.“ Und wenn man es richtig nutze und es sauber verbrannt werde, müsse man auch kein schlechtes Gewissen wegen der Emissionen haben. Die seien dann sehr gering.

Weil umweltfreundliches Heizen nicht nur etwas mit Holz, sondern auch mit dem passenden Ofen zu tun hat, lehnt Harald Wulff den Verkauf einer Feuerstätte ohne Beratung ab. Denn es gibt viele Möglichkeiten, nur mit Holz oder in Kombination mit anderen Heizungsanlagen, Wärme zu erzeugen.

So heizt man richtig Harald Wulff empfiehlt, nur Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, möglichst aus der Region, zu verbrennen. Der Wassergehalt sollte 15 bis 20 Prozent betragen. Die Scheite sollten einen Umfang von 10 bis 30 Zentimeter und mehrere Zentimeter Abstand zu den Wänden des Brennraums haben. Denn nur wenn die Verbrennungsluft überall in ausreichender Menge hinströmt, ist eine optimale Verbrennung möglich.

Zum Anzünden sollte dünn gespaltenes (Nadel-)Holz verwendet werden. Als Anzünder eignen sich Holzwolle oder wachsgetränkte Holzfaserblöcke. Papier und Karton sind ungeeignet, weil sie keine ausreichende Temperatur erreichen. Das Anheizen kann von oben oder unten erfolgen. Wichtig ist, möglichst schnell eine hohe Temperatur zu erreichen, da die Schadstoffemissionen in dieser Phase am höchsten sind.

Es sollte häufig eine kleine Menge Brennstoff nachgelegt werden, wenn das Holz fast abgebrannt ist, aber die Flamme noch da und ein Glutbett noch vorhanden ist.