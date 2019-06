Mit Kaiserwetter der Republik getrotzt

Manfred Schumacher und seiner Königin Christa führen Barvers Schützen ins Jubiläumsjahr

+ Die Geehrten freuten sich zusammen mit der amtierenden Schützenliesel Gabriele I. Freitag, dem Ex-Königspaar und den Vorstandsmitgliedern über ihre Auszeichnungen. Foto: Menge

Barver – Mit Manfred Schumacher proklamierte der zweite Vorsitzende Olaf Freitag am Sonntagabend im gut gefüllten Festzelt an der Mehrzweckhalle in Barver den achten Kaiser in der Geschichte des Schützenvereins und beendet somit die Republik (wir berichteten).