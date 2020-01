Junge Frau stirbt auf L345 in Rehden: Auto kollidiert mit Tanklaster

Bei einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Auto ist eine 20-jährige Fahranfängerin nahe Rehden gestorben. Die Landesstraße 345 zwischen der Abzweigung nach Rehden und der Abzweigung nach Kellenberg musste in beide Richtungen gesperrt werden.

Bei Rehden gab es am Montagnachmittag einen tödlichen Unfall

Junge Autofahrerin versucht zu überholen und kollidiert mit Lkw

Die L345 war für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt

Rehden – Bei einem schweren Verkehrsunfall ist eine 20-jährige Frau aus der Gemeinde Wagenfeld am Montagnachmittag in Rehden-Düversbruch ums Leben gekommen. Die Fahrerin eines Skoda war gegen 15.45 Uhr auf der Burlager Straße in Richtung Wagenfeld unterwegs. Sie geriet dabei laut Polizei in Höhe des Düversbrucher Feuerwehrhauses aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Tanklaster aus Damme (Landkreis Vechta) zusammen.

+ Die 20-jährige Fahrerin eines Skoda erliegt noch am Unfallort ihren Verletzungen – nach einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw auf der Burlager Straße in Rehden-Düverbruch. © Eberhard Jansen

Frau wollte offenbar vorausfahrende Autos überholen

Nach Zeugenaussagen soll sie gegen 15.45 Uhr am Ende einer Fahrzeugschlange gefahren sein und wollte zum Überholen auf die andere Fahrbahn ausscheren. Der Aufprall war so heftig, dass die junge Frau noch am Unfallort ihren Verletzungen erlag.

Die ersten eintreffenden Rettungskräfte konnten laut einer Meldung der Polizei nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Feuerwehr musste die Wagenfelder Fahrerin aus dem Fahrzeug befreien. Der 58-jährige Fahrer des Lastzuges aus Damme wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock.

+ Nach einem Unfall auf der L345 bei Rehden musste die Straße in beide Richtungen gesperrt werden. © Eberhard Jansen

Die L345 war nach Unfall für mehrere Stunden gesperrt

Die Burlager Straße (L345) war für mehrere Stunden gesperrt. An der Unfallstelle im Einsatz waren ehrenamtlich Aktive der Ortfeuerwehren Rehden, Düversbruch und Wagenfeld, die Bergung und Absicherung übernahmen. Gegen 19.30 Uhr konnte die Landesstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden, teilten die Beamten Polizei in einer Meldung mit.

