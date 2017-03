Jugendliche wünschen sich zweiten Raum als Ruhezone

Rehden - In der Samtgemeinde Rehden ist seit April 2013 in Kooperation mit Bethel im Norden die Stelle der Jugendpflege mit 19,5 Wochenstunden etabliert. Im März 2016 gab es einen personellen Wechsel und Tim Dalley übernahm das Aufgabenfeld der Jugendpflege von Katharina Stüven. In der jüngsten Sitzung des Jugendausschusses berichtete Dalley über seine Arbeit und verteilte den Jahresbericht der Offenen Jugendarbeit in schriftlicher Form an die Ausschussmitglieder.

Danach verfügt der Jugendraum über einen Kickertisch, verschiedene Karten- und Gesellschaftsspiele, einen großen Fernseher inklusive Spielekonsole, eine Küchenzeile für Koch- und Backaktionen, einen Laptop und eine kleine Stereoanlage. Auch für Aktivitäten im Freien bieten ein Basketballkorb, das Volleyballnetz, die Fußballtore, die Slackline, Bumerang und Frisbee verschiedene Möglichkeiten. Es gibt im Jugendraum ausreichende Sitzmöglichkeiten sowie eine kleine Sofaecke.

Durch enge Zusammenarbeit zwischen Dalley und der Samtgemeinde sowie mit den Jugendlichen wird an einem neuen Flyer und einem Namen für den Jugendraum gearbeitet. Die Beteiligung der Jugendlichen an diesem Prozess steht im Vordergrund. Weitere Werbung für das offene Jugendangebot wird in Kooperation mit der Sozialarbeit der Oberschule Rehden realisiert.

Aus dem Bericht geht weiter hervor, dass der Jugendpfleger den Jugendlichen während der Öffnungszeiten immer für Gespräche aller Art zur Verfügung steht und dank der guten Anbindung zum Träger Bethel im Norden den Jugendlichen in der Regel schnell und kompetent helfen oder gegebenenfalls an andere Stellen vermitteln kann. Dieses Angebot wird regelmäßig in Anspruch genommen.

Der Jugendraum ist mittwochs und donnerstags jeweils von 14 bis 18.30 Uhr geöffnet sowie freitags von 13 bis 16.30 Uhr. Montag und Dienstag bleibt er geschlossen, da der Jugendpfleger in dieser Zeit das Tätigkeitsfeld der Flüchtlingssozialarbeit bedient. Durch steigende Besucherzahlen im vergangenen Jahr, die Flüchtlingskinder, aber auch allgemein, zeichnen sich ein deutlicher Mehrbedarf an Jugendpflege und ein wünschenswerter Ausbau der Stelle ab.

Der Jugendraum wird von Mädchen und Jungen zwischen 10 bis 15 Jahren genutzt. Wobei der Anteil der Jungen nach wie vor überwiegt. Im Durchschnitt waren im Zeitraum von März bis Dezember 7,5 Jugendliche pro Tag im Jugendraum zu Gast.

„Ausbau der Jugendarbeit wünschenswert“

Die verschiedenen Angebote wurden von den Jugendlichen gut angenommen und konnten in der Regel zufriedenstellende Teilnehmerzahlen verbuchen. An acht Veranstaltungen nahmen insgesamt 69 Jugendliche teil. Bis auf die Kinoabend waren alle Aktionen teilnehmerbegrenzt und alle ausgebucht. Weitere Angebote sind geplant.

Im Zuge des Boys-/Girls Day an den Schulen, aber auch im Zuge der Schulpraktika konnten 2016 drei junge Menschen einen kleinen Eindruck von Sozialer Arbeit im Bereich Jugend sammeln. Diese Möglichkeit soll auch 2017 fortgeführt werden.

Im Laufe des Jahres nahm Tim Dalley an den Treffen der Jugendpfleger des Landkreises Diepholz und an verschiedenen Arbeitskreisen sowie kollegialer Beratung teil. Des Weiteren steht er in regem Austausch mit der Schulsozialarbeit der Rehdener Oberschule sowie deren Lehrkräften und denen anderer Schulen innerhalb der Gemeinde.

„Für das Jahr 2017 ist ein Ausbau der Jugendarbeit nicht nur wünschenswert, sondern würde auch zur qualitativen Verbesserung führen“, ist Tim Dalley in seinem Bericht überzeugt. Die Angebote werden weiterhin vorgehalten und wenn möglich ausgebaut. Die Jugendlichen würden 2017 gerne wieder einen zweiten Raum für das Jugendzentrum für eine Ruhezone zur Verfügung haben, aber auch, um Projekte zeitgleich zum Grundangebot realisieren zu können.

Die Teilnahme an Arbeitskreisen, Treffen mit Mitarbeitern anderer Jugendhäuser und Schulen soll fortgeführt werden, um die Vernetzung weiter voran zu bringen.

Rubriklistenbild: © dpa