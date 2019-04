„Dreck muss weg“: Jugendfeuerwehr findet viele Flaschen

Besonderes Ärgernis im Bereich der Grillhütte

Rehden – Einmal mehr hieß es in der Samtgemeinde Rehden: „Der Dreck muss weg!“ In Zusammenarbeit mit der Abfall-Wirtschafts-Gesellschaft (AWG) Bassum treffen sich einmal jährlich verschiedenste Vereine und Institutionen, um den Müll, den andere achtlos an den Wegesrändern entsorgt haben, einzusammeln und der Natur einen kleinen Dienst zu erweisen. So auch am Samstag.