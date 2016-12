Judith und Mel danken Publikum per Handschlag

Beliebtes Künstler-Duo rührt an Herzen und die Weihnacht hat Verlängerung

+ Keine Berührungsängste: Judith und Mel standen für Fotoshootings mit den Fans in der Pause und nach dem Konzert bereit.

REHDEN - Von Simone Brauns-Bömermann. Judith und Mel sind wirklich Stars zum Anfassen, im wörtlichen Sinn. Nach rund zwei Stunden Konzert in der Rehdener Kirche hinterließ das Schlager- und Volksmusikerpaar aus Oldenburg, das bereits die deutschsprachigen Charts in den USA stürmte, eine vollauf begeisterte Kirche in Rehden, einen sprachlosen Pastor Dimitri Schweitz und bedankte sich per Handschlag bei seinem Publikum.

2012 war das Sängerpaar bereits in Rehden aufgetreten und jetzt 2016 fragte es seine Fans am Ende des Konzertes: „Sollen wir nächstes Jahr wiederkehren?“. Es gab nur eine Antwort: „Ja“. Dabei hofft das erfolgreiche Paar auf dann auch noch besetzte obere Ränge auf der Empore.

Das Publikum hatte zweifach Glück in dem Konzert: Zum einen erlebte es die Glitzerstars von der Mattscheibe live und authentisch nur wenige Meter entfernt, zum anderen wollte Judith eigentlich das mitsingende Publikum als Chor einpacken, weil sie so fasziniert war von dem Gesang. Immer wieder ging ihr Mikrophon in das Auditorium, um den Chor zu hören. „Wir vergessen trotz der vielen gewonnenen Trophäen, die bei uns im Wohnzimmer stehen, nicht, wem wir das zu verdanken haben“, erläuterte sie ihren Erfolg. Gemeint war das Publikum, dass die Sänger so unterstützt in ihrer Arbeit. Was in Rehden im Altarraum unter dem Stern und zwischen den zwei traditionellen Weihnachtsbäumen die Weihnacht verlängerte, war ein Paar mit Texten, die das Leben schreibt mit Musik, die ein Stück heile Welt herbeizaubert.

In den zwei unterschiedlichen Konzertteilen zeigten sich im Publikum offene, staunende, manchmal nachdenkliche Gesichter voller Genuss. In der Pause riss die Schlange vor dem Autogrammstand mit Ton- und Bildträgern nicht ab. Gerne ließen sich Judith und Mel mit den Fans ablichten. Wenn manchmal auch die Hintergrund-Instrumentierung etwas zu laut eingespielt war, waren es doch der Gesang des wie eh und je verliebten Ehepaares und Berufskollegen und vor allem die Texte von Komponist, Texter und Sänger Mel, die die Faszination „Judith und Mel“ ausmachten. Mit dem Song „Die Zeit vergeht“ hatten die Zwei die deutschsprachigen Charts in den USA wochenlang angeführt und durften ihn einen Welterfolg nennen.

Das Paar vereint auf sich viele Preise: Die Goldene Stimmgabel, Gewinner der Superhitparade und die Krone der Volksmusik.

Der erste Teil des Konzertes war für bekannte Songs reserviert: „Die zehn Gebote der Liebe“, „Das Herz einer Mutter“ und ein alter, doch sehr aktueller Song „Lieber Gott lass uns erhalten“. „Wir sind auf Erden nur zu Gast, das dürfen wir nicht vergessen. Und wir sind fleißig dabei die Erde jeden Tag ein Stück weit zu zerstören“, erläutert Mel den Song.

2017 feiern die Zwei ihr dreißigstes Bühnenjubiläum und dennoch verrieten sie am Schluss: „Wir sind Musikanten, wir schauen erst nach dem allerletzten Akkord auf die Uhr, wenn draußen die Straße wartet nach Haus, dann ziehen wir Bilanz.“

Der zweite Teil verlängerte die Weihnacht in Rehden um mindestens zwei Stunden, mit Nachbesinnung um Tage für das Publikum. Judith kam als weißer „Rausche-Engel“, wie ihr Mann es benannte und er elegant in schwarz-weiß Glitter zu den Gästen. Mit nagelneuen Weihnachtssongs aus den persönlich erlebten Weihnachten komponiert. Tradition am Weihnachtsfest, wenn die Kinder kommen, Holzeisenbahn statt Computer, Menschen beieinander statt getrennt. „Oma erzählt“ ist der passende Titel, denn viel zu oft würde heute gekauft statt gebastelt, konsumiert, statt von Herzen geschenkt.

Judith und Mel erzählen Geschichten zu den Kompositionen, das Publikum erlebt nach. Lustige Songs folgen auf besinnliche zur Weihnacht und ein Lied erbaten die Beiden von Freund Sir Cliff Richard: „Weihnachtszeit, fröhliche Zeit“.

Für nahe Tränen stand der Titel: „Weihnachten kommen die Kinder nach Haus“ und Pastor Dimitri Schweitz kriegt gerade noch den Segen für alle über die Lippen, denn: „Ich habe noch nie so ein Weihnachtskonzert erlebt, ehrlich. Diese Weihnacht klingt nach“, wird sein Fazit.

Die Zugabe ist wie die vielen Songs mit Sinn erfüllt: „Gute Nacht liebe Freunde“ und findet im stehenden Publikum statt. „Für uns gibt es nicht Schöneres als im Publikum mit stehenden Ovationen zu stehen“, da rennen die Tränen von Judith.