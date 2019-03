Jonas Bösking ist neuer Vorsitzender

Barver – Der Förderverein Partnerschaft Barver – Lezay

hat einen neuen Vorsitzenden. Jonas Bösking wurde bei der Jahreshauptversammlung einstimmig gewählt. Der bisherige Vorsitzende Hans Hermann Borggrefe hatte sein Amt nach acht Jahre aus zeitlichen Gründen nicht mehr ausüben können.

Das Amt des zweiten Vorsitzenden bekleidet nun Tobias Windhorst.

Die Kasse wird weiterhin von Heiner Bünte geführt. Als neuer Beisitzer ist Bernd Könker im Vorstand. Friedrich Schumacher wurde in den Kreis der Kassenprüfer gewählt.

Zu der Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder des Fördervereins in der Mehrzweckhalle in Barver. Nach der Verlesung des Protokolles der letzten Versammlung durch Jonas Bösking gab Vorsitzender Hans Hermann Borggrefe bekannt, dass im vergangenen Jahr drei Partnerschaftsausschusssitzungen abgehalten wurden. An der Fahrt vom 21. bis 29. Juli nach Lezay nahmen 33 Personen teil. Unter anderem wurden in diesem Zeitraum das dortige Kohleberbaumuseum, die Abtei in Celles-sur-belle und ein Museum besucht.

Am Weihnachtsmarkt, der im letzten Jahr in Barver abgehalten wurde, beteiligten sich fünf Franzosen aus Lezay mit einem Stand, der schnell ausverkauft war.

Schatzmeister Heiner Bünte verkündete, dass die finanzielle Lage des Vereins auf einem guten Fundament stünde. Dieses werde aber auch benötigt, da die Fahrten nach Frankreich immer vorfinanziert werden müssten.

Als kleines Highlight des Jahres gab Bösking bekannt, dass am Kreisjugendfeuerwehrzeltlager im Juli in Barver zwei Gruppen der französischen Jugendfeuerwehr teilnehmen werden. Insgesamt werde eine etwa 40-köpfige Delegation aus Lezay zu diesem Großevent erwartet.

Die Partnerschaft zwischen Barver und dem etwa 1150 Kilometer entfernten Lezay in Frankreich besteht seit 1973. vm

Nähere Informationen

www.barver-lezay.eu