Produktionserweiterung bei Johanning Snack derzeit kein Thema

Von: Melanie Russ

Heiner Johanning freut sich, dass Sohn Fynn und Tochter Liv Interesse bekundet haben, das Familienunternehmen weiterzuführen. Gemeinsam stellen sie die neuen Jo Chips vor. © Russ

Johanning Snack in Rehen geht neue Wege mit neuen Chips-Produkten auch in Bio-Qualität und Sonnenblumen-Anbau

Rehden – Knollen vom eigenen Acker aus eigener Produktion in die Tüte – damit wirbt der Rehdener Kartoffelchips-Produzent Johanning Snack. Und an diesem Prinzip möchte Geschäftsführer Heiner Johanning nach eigener Aussage auch in Zukunft festhalten. Immer größer, höher, weiter sei nicht das Ziel, betont er vor dem Hintergrund eines laufenden Bauleitplanverfahrens, mit dem die Samtgemeinde Rehden die Entwicklung seines Familienunternehmens auf planerisch sichere Füße stellen möchte. Johanning beschäftigt derzeit insgesamt 60 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit – alle sozialversicherungspflichtig, wie er betont.

In den vergangenen Jahren sind auf dem Betriebsgelände zwei Hallen entstanden, ein 25 Meter hoher Industrieschornstein, der die Geruchsemissionen reduzieren soll, ist vor sechs Wochen in den Probebetrieb gegangen. „Im Moment gibt es keine Pläne, die Produktion weiter auszuweiten“, erklärt Heiner Johanning. Aktuell würden jährlich 12000 bis 15000 Tonnen Kartoffeln zu Chips verarbeitet. Angebaut werden sie auf rund 350 Hektar eigenen beziehungsweise gepachteten Ackerflächen. Zukaufen will er auch künftig nicht. Einzige Ausnahme: Die Bio-Kartoffeln für die neuen Chips-Sorten in Bioland-Qualität, die gerade in den Handel eingeführt werden, bezieht er von einem Landwirt in der Region.

Ansonsten gilt laut Johanning: Werden neue Produkte entwickelt wie die Marke Jo Chips mit vier Standard- und vier Kessel-Chips-Sorten, die ebenfalls gerade im Handel vorgestellt wird, wird gegebenenfalls die Produktion für andere Marken verringert.

Während es in der Produktion vorerst beim Status quo bleibt, sind im Bereich Versand und Lager noch ein paar Veränderungen geplant. Viel Versand an kleinere Abnehmer laufe derzeit über die normale Post, erläutert Heiner Johanning. Das solle optimiert werden. Außerdem hält er sich die Möglichkeit offen, eine dritte Lagerhalle zu errichten. Konkrete Pläne dazu gebe es aber noch nicht.

Neue Wege geht das Familienunternehmen in diesem Jahr auch mit dem Anbau von Sonnenblumen auf 22 Hektar. Das gelbe Blütenmeer an der B239 an der Grenze zwischen Hemsloh und Wagenfeld ist nicht zu übersehen. „Da sind wir ganz stolz drauf“, sagt Johanning.

Zum einen sind die Sonnenblumen ein Eldorado für Bienen und damit eine gute Ergänzung zu Johannings Blühstreifen. Zum anderen stärkt die eigene Ölproduktion – die Samen werden in einer Raffinerie verarbeitet – die Unabhängigkeit von internationalen Lieferketten. Denn auch in dem Rehdener Unternehmen war die Speiseölknappheit in Folge des Ukraine-Kriegs spürbar. „Wir haben immer genug Öl bekommen“, berichtet Johanning. Aber es war schwieriger. Man habe in diesem Jahr auch angefangen, mit Rapsöl zu arbeiten, ergänzt er. „Das geht erstaunlich gut.“ Geschmacklich ändere sich dadurch an den Chips nichts.

„Insgesamt sind wir gut durch die letzten Monate gekommen“, so Johanning, auch wenn es angesichts der in vielen Bereichen gestiegenen Preise, die aufgrund bestehender Verträge nicht an die Kunden weitergegeben werden konnten, eine tägliche Herausforderung gewesen sei.

„Wir werden in diesem Jahr Erfahrungen sammeln“, sagt Johanning zum Sonnenblumen-Projekt. Bewährt sich der Anbau, könnte er ausgeweitet und dauerhaft in die Fruchtfolge integriert werden. Das dürfte dann nicht nur die Bienen erfreuen, sondern auch die Menschen, denen die in der Sonne leuchtenden Felder einen herrlichen Anblick bescheren.

Änderung des Flächennutzungsplans „In den Zuschlägen“ soll weitere Entwicklung ermöglichen Auf dem Kartoffelhof Johanning in Rehden sind in den vergangenen Jahren mehrere Hallen für die Produktion von Kartoffelchips entstanden. Da sich der Hof im Außenbereich befindet, war das als privilegiertes Vorhaben der Landwirtschaft ohne Bebauungsplan möglich. Eine weitere Vergrößerung würde laut Verwaltung aber über diese Privilegierung hinausgehen. Bereits 2016 wurden darum Planverfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans und Änderung des Flächennutzungsplans „In den Zuschlägen“ gestartet mit dem Ziel, dem Unternehmen eine weitere Entwicklung zu ermöglichen. Der Geltungsbereich umfasst etwa 42 900 Quadratmeter, die in gewerbliche Baufläche umgewandelt werden sollen. Jetzt nähert sich das Verfahren seinem Ende. Am 4. August wird der Samtgemeinderat abschließend über den Flächennutzungsplan abstimmen – der Fachausschuss hat bereits seine Zustimmung gegeben –, der Gemeinderat Rehden wird voraussichtlich in Kürze den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan fassen.

Während der Öffentlichkeitsbeteiligung im November 2021 hatten Anwohner der Fritz-Koldewey-Straße in der wenige hundert Meter entfernten Siebenhäuser-Siedlung Bedenken gegen die Verfahren geäußert. Sie beklagen, dass die Chips-Produktion zu einer erheblichen Geruchsbelästigung führe, die teilweise mehrere Tage andauere. Im Sommer könne man nicht auf der Terrasse sitzen oder die Fenster zum Lüften öffnen. Laut Gutachten werden die Geruchsbelastungen durch den kürzlich auf 25 Meter erhöhten Schornstein auf ein zulässiges Maß beschränkt. Ganz ohne Gerüche werde es auch künftig nicht gehen, aber sie seien so gering, dass sie als irrelevant einzustufen seien.