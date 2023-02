„Jetzt rennen sie uns die Türen ein!“ Betriebe drängen auf der Suche nach Lehrlingen in die Schulen

+ © Sander Was ein Zimmermann können muss? Lars Oldewage gab den Schülern der OBS Rehden erste Einblicke und praktische Tipps. © Sander

An der Oberschule am Geestmoor in Rehden hat sich das Berufe-Karussell gedreht. 22 Betriebe stellten sich und die Ausbildungsmöglichkeiten, die sie bieten, den Schülern vor. Mussten früher die Schulen um Teilnahme der Betriebe bitten, ist es heute andersrum, sagt Schulleiter Rainer Fritzsche: „Jetzt rennen sie uns die Türen ein.“

Rehden – Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass Berufsorientierungsprojekte in Schulen Sinn machen, dann hat das „Berufe-Karussell“ der Oberschule Rehden ihn geliefert. Als sich dort am Donnerstag 22 Firmen aus der Region den Schülern der zehnten und neunten Klassen sowie einigen Teilnehmern aus Jahrgangsstufe acht vorstellten, waren gleich vier Ex-Schüler der OBS am Geestmoor dabei. Irgendwann standen sie noch auf der anderen Seite und haben dann ihren beruflichen Platz in der Region gefunden. Arbeitgeber und mögliche Auszubildende zusammenzubringen – darum ging es auch diesmal.

In den Klassen- oder Fachräumen präsentierten sich die Unternehmen den potenziellen Azubis der Zukunft. Im direkten Kontakt, in kleinen Gruppen – diesen Rahmen schätzen sowohl große Ausbildungsbetriebe wie die ZF oder BASF Polyurethanes als auch hiesige Handwerksbetriebe. „Das hier“, sagte zum Beispiel Marc Strathmann, Chef der Firma „Strathmann Industrie- und Haustechnik“ aus Wetschen, „ist viel besser als die großen Berufsbörsen.“ Dort sei es oft zu hektisch, zu anonym, beim „Berufe-Karussell“ der OBS Rehden nicht.

Jedes Jahr nimmt sein Betrieb einen Auszubildenden auf. Aber um den zu finden, muss der Chef schon auf die Suche gehen, beziehungsweise sich bemerkbar machen. „Die Schüler wissen oft gar nicht, dass es uns Handwerksbetriebe gibt. Hier können wir ihnen eine Orientietrung geben“, so Strathmann.

Diese Firmen waren in Rehden dabei Folgende Firmen und Institutionen stellten sich beim Berufe-Karussell der OBS Rehden den Schülern vor: Polizeiinspektion Diepholz, Kreissparkasse Grafschaft Diepholz, Zerhusen Kartonagen, W+R Haustechnik, Gerold Weghorst Maschinenbau, Landkreis Diepholz, Hotel Roshop, Zimmerei Oldewage, Kita-Verband Grafschaft Diepholz, Vensys Elektrotechnik, Stadtwerke Huntetal, Strahmann Industrie- und Haustechnik, Deutsches Rotes Kreuz, ETW Freistatt, ZF, Wittkötter Automobile, Big Dutchman, Lohmann Bauunternehmen, BASF, Bundesagentur für Arbeit, Vetter Tischlerei und Trockenbau, Diakonisches Werk Diepholz - Syke - Hoya.

Generell sei die Akquise neuer Lehrlinge schwieriger geworden, bestätigte auch Lars Oldewage von der Zimmerei Oldewage aus Diepholz. Sein Betrieb bildet ebenfalls kontinuierlich aus, aber: „Ich muss die Auszubildenden abholen, die kommen nicht mehr von alleine.“

Deshalb hat er an der Berufsbörse teilgenommen. Genauso wie die Konzerne ZF und BASF, wie Vensys, die Sparkasse, der Landkreis, die Stadtwerke Huntetal, das Diakonische Werk, die Polizei oder Big Dutchman, um nur einige zu nennen. Dass sich der Wind gedreht hat und die Betriebe und Unternehmen mehr nach Bewerbern suchen müssen als die Bewerber nach Betrieben, hat man auch bei der OBS in Rehden festgestellt. „Wir bieten Berusforientierung jetzt schon seit 15 Jahren an. Damals sind wir auf Knien vor den Betrieben gerutscht, damit sie zu uns kommen. Jetzt rennen sie uns die Türen ein“, erklärte Rektor Rainer Fritzsche.

Auch die Palette der Branchen ist breiter geworden, wie Maria Tönsing, an der OBS die Koordinatorin für die Berufsorientierung, berichtete. Nicht mehr nur Handwerk, Technik oder Kaufmännisches, auch die sozialen Berufe sind mittlerweile vertreten. „Im Grunde ist jede Berufssparte dabei“, so Tönsing: „Man merkt deutlich, dass die Firmen in die Schule drängen.“

Maria Hofmann, Praxisanleiterin bei der Diakoniestation Diepholz, vertritt als Pflegefachkraft die sozialen Berufsfelder und konnte schon kurz nach ihrer Präsentation feststellen: „Es hat sich gelohnt.“ Sieben Schülerinnen waren bei ihr, zwei davon haben echtes Interesse an einer Ausbildung zur Pflegefachfrau gezeigt. Wenn davon am Ende eine übrig bliebe, wäre das doch schon super, meinte Hofmann, die die Azubi-Versorgungslage in ihrer Branche als „okay“ bezeichnete.

Gleich mehrere Ausbildungsberufe haben die BASF in Lemförde und die ZF in der Dümmerregion zu bieten. Logisch, dass auch die Big Player sich in Rehden vorstellten. Martin Weitz, Ausbildungsleiter der ZF in Lemförde, kann grundsätzlich 38 Lehrstellen für zwölf unterschiedliche Berufe anbieten, merkt aber wie auch Strathmann und Oldewage: „Wir haben in diesem Jahr mehr Probleme, die Stellen zu besetzen. Das kennen wir bisher nicht.“ Der Gang in die Schulen wird folglich immer wichtiger.

Bei der BASF sind es etwa 25 Lehrstellen pro Jahr, und um die qualifiziert zu besetzen, sei es wichtig, „sich regional zu zeigen und breit aufzustellen“, erklärte Waldemar Zwenger, Ausbilder für die gewerblich/technischen Berufe. In Rehden sei das Interesse der Schüler „sehr gut gewesen“.

Insgesamt hatten 73 Schüler die Möglichkeit, sich bei maximal vier Unternehmen ihrer Wahl über deren Ausbildungsangebote zu informieren. csa