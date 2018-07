Hegeringsleiter: „Jeder kann im Kleinen etwas für die Umwelt tun“

Hemsloh - Dr. Andreas Schlüsche aus Hemsloh ist seit nunmehr gut 100 Tagen neuer Leiter des Hegerings Hemsloh. Wir haben uns mit ihm über seine Intention, seine Ziele und Wünsche sowie seine Aufgaben unterhalten. Das Gespräch führte Horst Benker.

Doktor Schlüsche, Sie sind seit Kurzem neuer Leiter des Hegerings Hemsloh. Was hat Sie dazu bewogen, dieses Amt anzutreten?

Dr. Andreas Schlüsche: Meiner Ansicht nach sollte jeder versuchen, sich ehrenamtlich zu engagieren, denn nur so kann Gesellschaft funktionieren. Jeder sollte sehen, was kann ich für eine Gemeinschaft tun, damit sie funktioniert, und nicht nur danach schauen, was sie einem bringt.

Welche Voraussetzungen und Fähigkeiten muss ein Hegeringleiter mitbringen? Welche Aufgaben hat er?

Schlüsche: In erster Linie muss der Hegeringleiter einen guten Kontakt zu allen Mitgliedern pflegen, denn seine Hauptaufgabe ist die Repräsentation des Hegerings nach außen. Natürlich steht der Leiter auch seinem Hegering vor, hält Kontakt zu den übergeordneten Stellen wie der Jägerschaft Grafschaft Diepholz und der Landesjägerschaft Niedersachsen.

Welches Gebiet umfasst der Hegering und wie groß ist er an Fläche?

Schlüsche: Der Hegering umfasst Reviere in der Gemeinden Wagenfeld und der Samtgemeinde Rehden. In Wagenfeld sind dies 7 030 Hektar und in der Samtgemeinde Rehden 11 256 Hektar, also insgesamt 18 286 Hektar.

Wie viele Jäger gehören ihm aus welchen gesellschaftlichen Schichten an?

Schlüsche: Derzeit hat der Hegering Hemsloh 133 Mitglieder aus allen gesellschaftlichen Schichten. Unser Hobby und unsere Passion zur Jagd verbindet Menschen durch alle Strukturen.

Welche Aufgaben hat der Hegering? Wen oder was vertritt er?

Schlüsche: Er vertritt die Gemeinschaft und Eigenjagdbezirke nach außen und gegenüber der Öffentlichkeit. Er fördert die Kommunikation zwischen den einzelnen Jagden und dient der Förderung der Jagdkameradschaft untereinander. Der Hegering unterstützt die jagdliche Weiterbildung und dient dem Informationsgewinn zu aktuellen jagdlichen Themen. Im Hegering werden viele Hege- und Naturschutzmaßnahmen wie zum Beispiel Wildackeranlage, Biotop-Pflege, Kitz-Rettung und Maßnahmen zum Schutz vor Wildunfällen. Des Weiteren werden gesellige Veranstaltungen wie Hegeringfrühschoppen und gemeinsame Schießausbildungen angeboten. Auch die Weiterbildung von erfahrenen Jägern zum Thema Wildbrethygiene, Waffenaufbewahrung, Jagdhaftpflicht, Tierseuchenprophylaxe stehen auf dem Programm.

Wie können Sie Nachwuchs für die Jagd gewinnen?

Schlüsche: Zur Förderung von Jungjägern und zur Heranführung der Jugend an Jagd und Natur planen wir mittelfristig im Hegering Hemsloh die Gründung einer Jugendgruppe nach dem Vorbild des Hegerings Rastede Nord. In vielen Gesprächen mit Jägern aber auch in Kindergärten und Schulen bei Ferienspaßaktionen und vielem mehr haben wir erlebt, dass es Kinder gibt, die der Natur gegenüber ganz besonders aufgeschlossen sind und gerne mehr in diesem Bereich erleben wollen.

Welche Kinder und Jugendlichen wollen Sie mit der neuen Jugendgruppe ansprechen?

Schlüsche: Die Gruppe soll sich an naturinteressierte Mädchen und Jungen ab einem Alter von zehn Jahren richten. Ziel soll es sein, dass die Jugendlichen die Natur kennenlernen und den Stellenwert des Menschen im Ökosystem als Nutzer und Schützer reflektieren. Beispielhafte Maßnahmen sind der Bau von Insektenhotels, Enten-Bruthäusern, Fasanenschütten und Nistkästen, das Anlegen von Amphibiensteinhaufen, Salzlecken und Blühstreifen, aber auch die Ausbildung im Bereich Naturkunde, Wild- und Pflanzenkunde sowie das Kennenlernen von Jagdhunden. Für die Umsetzung unserer Idee werden sowohl interessierte Kinder und Jugendliche gesucht, als auch erfahrene Jäger, die bereit sind, auch einmal ein Thema vorzubereiten und zu gestalten.

Bei wem können sich Interessierte melden?

Schlüsche: Ansprechpartner ist unser Obmann für Öffentlichkeitsarbeit Jens Weihrich. Er ist erreichbar unter Telefon 01573/6771153 oder per E-Mail an jens.weihrich@t-online.de.

Monokulturen wie Mais und Kartoffeln haben dafür gesorgt dass insbesondere die Bestände des Niederwildes mit Hase, Fasan und Rebhuhn deutlich zurückgegangen sind. Was kann dagegen getan werden?

Schlüsche: Nach Studien im Auftrage des niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und der Landesjägerschaft Niedersachsen sowie Forschungsprojekten zum Fasan am Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung (ITAW) der Stiftung tierärztliche Hochschule Hannover ist der Rückgang des Niederwildes ein multifaktorielles Geschehen. Es setzt sich aus Habitat und Maisanbau zusammen. Ein weiterer Faktor ist das Einbringen von Schadstoffen und Pflanzenschutzmitteln. Das Immunsystem und die Ernährung des Niederwildes werden beeinflusst, Krankheiten breiten sich aus, die Mortalität der Küken wird erhöht, das Nahrungsangebot und die Aufnahme von tierischem Eiweiß in den

ersten drei Lebenswochen durch das Insektensterben beeinflusst.

Welche Faktoren spielen noch eine Rolle?

Schlüsche: Neben diesen Punkten spielen natürlich auch die Witterung und die Prädation eine große Rolle. Im Fokus vieler Debatten steht der Zubau von Biogasanlagen infolge der EEG Novelle von 2004, wonach sich der Maisanbau seitdem nahezu verdoppelt hat und derzeit etwa ein Drittel des Ackerlandes in Niedersachsen einnimmt. Diese Entwicklung, die zudem von dem Wegfall der allgemeinen Stilllegungsverpflichtung ab 2008 begleitet war, wirkt sich zusätzlich auf die Fruchtfolge aus.

Wie können Sie auf Landwirte, die oft selbst Jäger sind, einwirken?

Schlüsche: Unsere Mitjäger aus der Landwirtschaft und auch unsere landwirtschaftlich tätigen Jagdgenossen bemühen sich redlich, verfügbaren Freiraum für die Anlage von Wildäckern und Biotopen zur Verfügung zu stellen. Die politisch vorgegebenen Rahmenbedingungen können wir im Kleinen auch nicht verändern, und auch der Wettbewerb im internationalen Welthandel nimmt hier keine Rücksicht. Für uns als Jäger und Heger bleibt daher, Landbesitzer darum zu bitten, auch schon kleine Flächen zur Verfügung zu stellen, um dort für unser Wild, die Insekten und die Bienen Rückzugsräume zu schaffen.

Inwieweit kann jeder einzelne Bürger Hilfestellungen leisten?

Schlüsche: In den letztgenannten Bereichen kann jeder einzelne Bürger helfen, unsere Umwelt auch im Kleinen, zum Beispiel im eigenen Garten, ein bisschen besser zu gestalten.