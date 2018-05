Jeder Euro mehr für Kitas hilft

Landrat-Vorschlag erfreut Bürgermeister

Lemförde/Rehden/Wagenfeld - Die von Landrat Cord Bockhop in Aussicht gestellte Finanzspritze für die Kinderbetreuung haben die Bürgermeister in den Samtgemeinden Altes Amt Lemförde und Rehden und in der Gemeinde Wagenfeld erwartungsgemäß mit Freude zur Kenntnis genommen.