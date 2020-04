33 Jahre Schäfer-Geschichte

Rehden - Von Edgar Haab. Schäfermeister Mathias Dreyer aus Diepholz hat nach über 33 Jahren aktiver Moorschutzarbeit den Schäferstab weitergereicht. Er war Pächter und Projektleiter der Schäfereien Ulenhof der „Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup“-Stiftung.

Mit 67 Jahren geht der passionierte Schäfer nun in den Ruhestand und ist bereit für neue Aufgaben. Beispielsweise sieht er sich auch zukünftig noch aktiv in der Beratung bei der Schafhaltung innerhalb verschiedener Landschaftsprojekte. „Eine wichtige Aufgabe in Zeiten der schwindenden Natur“, so der ehemalige Projektleiter der Ulenhöfe in Hemsloh und Rehden.

Schon in jungen Jahren beschloss der gebürtige Hamburger, in den Beruf des Schäfers einzusteigen. Seiner kaufmännischen Ausbildung in Hamburg folgten Lehrjahre in einer Schäferei in der Eifel. Anschließend absolvierte Dreyer seine Gesellenjahre und die Meisterprüfung in Niedersachsen. Er wurde als jüngster Schäfermeister in Deutschland ausgezeichnet und vollzog einen Lehrgang zum Lehrschäfermeister, sodass er selbst Schäfer ausbilden durfte.

Während seiner darauffolgenden Ausbildung zum Ergotherapeuten wurde der gelernte Schäfermeister von Jürgen Ulderup eingeladen, das Naturschutzprojekt im Naturschutzgebiet Rehdener Geestmoor zu leiten. Im August 1986 wurde Dreyer zum Pächter der Ulenhöfe und widmete sich der Pflege und Züchtung der Moorschnucke. Diese Schafrasse, auch bekannt als Weiße Hornlose Heidschnucke, eigne sich aufgrund des geringen Gewichtes und der Anpassung an ihre Umgebung besonders gut für die Pflege der moorigen Landschaft.

Zu seinen Erfolgen zählt der Hofbetreiber die internationale Etablierung der geschützten Ursprungsbezeichnung für die Diepholzer Moorschnucke. Unter dieser Bezeichnung vertrieb Dreyer das regionale Fleisch der Schafe, die auf den Ulenhöfen gehalten wurden.

Viele prominente Besucher konnte Dreyer auf dem Ulenhof über die Jahre begrüßen. Darunter fallen Persönlichkeiten wie Gerhard Schröder, Heiner Geissler, Christian Wulff und viele andere Menschen aus Politik, Wirtschaft und Umwelt.

In den 33 Jahren der Schafhaltung habe sich einiges verändert. Die Landwirtschaft sei laut Dreyer immer intensiver betrieben worden: Für gleiches Einkommen hätten die Schäfer zunehmend mehr Schafe halten müssen, da die Preise des Lammfleisches sich kaum verändert haben. „Traditionelle Berufe verlieren ihre Heimat in einer globalisierten Welt“, merkt Dreyer kritisch an. „Alles wird industrieller und ohne Herz.“

Neben Schafen züchtete und hielt Dreyer auch verschiedene Hunderassen auf den Ulenhöfen. Diese stammten aus den Rassen der Hüte- beziehungsweise Hirtenhunde und wurden bei der Haltung der Schafsherden unterstützend eingesetzt.

Die Hunde waren auch aufgrund der vermehrten Sichtung von Wölfen im Naturschutzgebiet Geestmoor zum Schutz der Herden von Nöten, berichtete Dreyer. „Durch den ständigen Einsatz von Herdenschutzhunden in den Herden gab es bislang keine Übergriffe oder Schäden durch Wölfe. Nur Herdenschutzhunde halten die Wölfe ab, hier Beute zu machen.“

Dem Beruf des Schäfers nachzugehen, bedeutete für den 67-Jährigen, eine Tätigkeit auszuüben, die zu den ältesten der Welt gehöre und Tradition in vielen Ländern der Erde habe.

Berufsinteressenten sollten laut dem Hofpächter „wetterfest und engagiert sein sowie selbstständiges Handeln und Denken, Liebe zur Natur und freies Zeitmanagement“ mitbringen. Die Möglichkeit der Ausbildung zum Tierwirt, beziehungsweise Schäfer bestünde auch weiterhin auf den Ulenhöfen, teilte Dreyer mit. Die Höfe halten zurzeit circa 900 Mutterschafe und beschäftigen jeweils zwei Schäferinnen und zwei Auszubildende. Demnach würde Schäferin Lina Offergeld demnächst Meisterin werden und als Ausbilderin auf dem Moorschnucken-Hof bleiben.

In Zukunft könne sich diese Konstellation allerdings ändern, da mit dem Nachfolger des Hofpächters ein neues Projekt in die Wege geleitet werden könne. Nachfolger als Pächter bei der Ulderup-Stiftung ist Wolfgang Johanning aus Rehden, der eine Biolandwirtschaft betreiben will.

Dreyer wünscht seinem Nachfolger „ein glückliches Händchen“ in Sachen Naturschutz und blickt selbst auf 33 „spannende und erfolgreiche“ Jahre Naturschutz in der Region zurück.