„Ich wusste nicht, was ich tat“

Elsa Hüsker hat mit dem Lagerzeitungsteam in ihrem Haus viel Spaß

+ Nicht nur einen Teil ihres Hauses hat Elsa Hüsker der Feuerwehr zur Verfügung gestellt. Sie hilft, wo sie kann, und genießt auf dem Zeltlagergelände jede freie Minute. Fotos: Schubert

Barver - Von Anja Schubert. Wenn man Gästen das Haus überlässt, kann man was erleben. Elsa Hüsker kann ein Lied davon singen. Für das Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren des Landkreises Diepholz in Barver, dass am morgigen Sonntag seinen Abschluss findet, stellte sie ihr Haus der Lagerzeitungsredaktion zur Verfügung – mit allen Konsequenzen. „Erst war es als Notlösung bei Regen gedacht, doch so war es viel praktischer, weil mein Haus ja eines der wenigen ist, das direkt am Gelände liegt.“ Schnell wurden Wohn- und Esszimmer zur redaktionellen Schaltzentrale umfunktioniert. Sechs Sessel, ein Wohnzimmertisch sowie das Esszimmer wurden kurzerhand auf einem Anhänger zwischengelagert, Dekoration wurde vorsorglich entfernt. Stattdessen reiht sich nun Tisch an Tisch mit Computern aneinander, an denen die täglich erscheinende Lagerzeitung produziert und im hinteren Teil des Hauses gedruckt wird. An den Wänden hängen statt Bildern die aktuell produzierten Seitenlayouts – auf Haftfolien, damit die Wände nicht beschädigt werden. Auch der Teppichboden ist mit einem Schutzteppich versehen worden. „Für die Computertechnik mussten am Schaltkasten tüchtig Steckdosen und Sicherungen verstärkt werden“, berichtet Elsa Hüsker.