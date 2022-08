„Ich habe den schönsten Beruf der Welt“

+ © Schubert Seit Anfang August leitet Ellen Schuller die evangelisch-lutherische Kindertagesstätte in Hemsloh. © Schubert

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Anja Schubert schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Bahrenborstel nach Hemsloh: Ellen Schuller ist die neue Leiterin der evangelischen Kindertagesstätte und schaut mit Sorge auf nicht besetzte Stellen.

Hemsloh – Die evangelisch-lutherische Kindertagesstätte Hemsloh hat seit Anfang August in Ellen Schuller eine neue Leiterin, die die Herausforderung liebt und sich traut, in die Fußstapfen ihrer langjährigen Vorgängerin Marita Warneking zu treten.

Auch nach den ersten Wochen der Einarbeitung ist ihr das Lachen nicht vergangen. „Ich bin hier sehr herzlich empfangen worden. Das ganze Team und meine Stellvertreterin Gabriele Hartjen haben mir den Einstieg sehr leicht gemacht“, sagt sie über das ganze Gesicht strahlend.

Leitungserfahrung hat Ellen Schuller in den vergangenen zwei Jahren im Kindergarten in Bahrenborstel gesammelt. Dass sie nach rund 14 Jahren „normaler“ Tätigkeit als Erzieherin solch eine Führungsfunktion übernahm, hat sie dem Zufall zu verdanken. „Ich sollte die Leitung der Einrichtung in Bahrenborstel als Krankheitsvertretung übernehmen. Meine Kollegen haben mich anschließend ermuntert, eine Stelle als Leiterin einer Einrichtung zu übernehmen“, sagt sie. Mit der Umwandlung der Außenstelle Bahrenborstel in eine eigenständige Einrichtung wurde für die heute 39-jährige, die mit ihrem Mann und drei Kindern in Diepholz lebt, 2020 der Traum war. „Ich hatte begleitend meinen Abschluss als Fachwirtin für Erziehungswesen gemacht“, sagt sie. Die frei werdende Stelle als Leitung der Kita Hemsloh habe sie vor allem gereizt, weil sie eine noch größere Herausforderung darstellte – mit zwei integrativen und einer Regelgruppe, der Waldgruppe und der angegliederten Krippe sind es mehr Gruppen und ein größeres Team. Zudem sei auch die geringere Entfernung zu ihrem Wohnort ein „Zünglein an der Waage“ gewesen, gibt sie zu. „Ich freue mich, dass es geklappt hat“, sagt Ellen Schuller und unterstreicht: „Ich habe den schönsten Beruf der Welt.“

„Kinder sind so spontan, offen, ehrlich und liebevoll. Sie können ihre Emotionen nicht verbergen“, erläutert Schuller, warum sie die Arbeit mit dem Nachwuchs so liebt. Zudem schätze sie generell die Arbeit mit Menschen. „Man kann oft mit kleinen Dingen viel bewirken.“ Immer ein offenes Ohr auch für Probleme, Sorgen und Nöte von Kindern, Mitarbeiterinnen und Eltern zu haben, ist etwas, dem sich Ellen Schuller als Kindergartenleitung nicht verschließt. „Man sollte Berufliches und Privates trennen, aber ich bin kein Mensch, der die Probleme hinter der Kindergartentür lassen kann. Ich denke oft zu Hause darüber nach, um am nächsten Morgen eine Lösung zu finden.“ Ein Problem, das ihr sehr zu schaffen mache, sei der Mitarbeitermangel. „Der Fachkräftemangel trifft auch unseren Kitaverband. Wir haben eine komplette Stelle und eine Vertretungsstelle nicht besetzt. Dadurch ist das ganze Team sehr stark gefordert.“ Sie möchte, dass es ihren Mitarbeiterinnen gut geht.

Auf die Frage, ob ihr mit der ausschließlichen Leitungsfunktion nicht der Kontakt zu den Kindern fehle, sagt Ellen Schuller mit einem Lächeln: „Ich gehe jeden Tag in die Gruppen.“ Auch den Kontakt zu den Eltern habe sie von Anfang an gesucht, sich vielen bereits vorgestellt. Da die Kita nach dem offenen Prinzip – feste Stammgruppe mit täglich frei wählbarem kreativen Angebot – arbeite, möchte die neue Leiterin im Rahmen einer Fortbildung des ganzen Teams abchecken, „was bereits gut funktioniert und was wir noch vorantreiben können.“ Auch der fortschreitenden Digitalisierung möchte man sich nicht verschließen. „Viele Kinder wissen genau, wo es im Internet tolle Ausmalvorlagen gibt. Das Wissen nutzen auch wir. Beim Geschichtenvorlesen zum Beispiel sind Bücher aus Papier für die Lernerfahrung unersetzlich.“