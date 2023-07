Unverhofft das Paradies gefunden

Von: Melanie Russ

Bianca Iacovozzi und Georg Hövemann haben auf dem Höhmshoff in Barver ihr Paradies gefunden. © Russ

Georg Hövemann und Bianca Iacovozzi renovieren in Barver den 160 Jahren alten Höhmshoff - ein wichtiges persönliches Utensil darf dabei nicht fehlen.

Barver – Georg Hövemann und seine Partnerin Bianca Iacovozzi hatten eigentlich nur nach einer Investitionsmöglichkeit gesucht – gefunden haben sie ein Paradies. „Wir haben nicht geahnt, wie schön wohnen sein kann“, sagen die beiden, die aus Lohne kommen und seit Mai 2019 in dem 160 Jahre alten von hohen Bäumen umgebenen Haus auf dem Höhmshoff am Hohen Feldkamp in Barver leben.

Ein Geldinstitut habe das 9000 Quadratmeter große Grundstück und Haus mit vier Mietwohnungen zum Kauf angeboten, berichtet Hövemann, wie er an das Juwel gekommen ist. Der Plan war, die Wohnungen weiterhin vermieten. Weil das Paar aber die bisherige Bleibe aufgeben wollte, zog es in eine gerade leer stehende Wohnung auf dem Höhmshoff – eigentlich nur vorübergehend, bis sie ein Wohnhaus in der Region gefunden hätten. Aber es kam anders. „Ich habe nach der ersten Nacht morgens auf der Terrasse gesessen und in die Bäume geschaut und wusste: Hier will ich bleiben“, erinnert sich Bianca Iacovozzi. Die Pläne von einem anderen Haus waren schnell vergessen. „Hier wollen wir alt werden“, sind sich beide längst sicher.

Ein großer Grillplatz und das Teehaus im Hintergrund gehören ebenfalls zum Anwesen. © Russ

„Seitdem sind wir dabei, den Hof umzubauen“, erzählt Georg Hövemann. Dabei sei ihnen Nachhaltigkeit sehr wichtig. „Wir achten den Hof, wie er war. Wir nutzen viel von dem Material, das schon hier war.“ Die alten Dachziegel zum Beispiel, die sie in einer Ecke des riesigen Grundstücks fanden und die inzwischen zum Teil die Überdachung der Torbögen an den beiden Grundstücksauffahrten bilden.

Eine Terrasse aus Holz und Insekten freundliche Beete, eine Benjes-Hecke und eine Obstbaum-Wiese wurden angelegt. Aus alten Munitionskisten der Bundeswehr wurden Blumenkästen. Ein schmaler Pfad schlängelt sich durch das ansonsten urwüchsige Gelände mit vielen Ecken, in denen man die Ruhe genießen kann. Hier ist nichts begradigt, der Rasen ist nicht englisch, in den Fugen der alten Pflastersteine darf es ruhig ein bisschen grün sein – alles ganz natürlich eben, nicht geschniegelt und gestriegelt.

Besonders am Herzen liegt Georg Hövemann ein Balken aus dem Jahr 1788, den er in den neuen Holzbogen an der Hofeinfahrt einarbeiten ließ. Er trägt die Namen seiner Vorfahren Heinrich Anton Hövemann und Anna Elisabeth Kentze und stammt aus dem ursprünglichen Hövemannschen Haus in Lohne, das 1976 abgerissen werden musste. Der dortige Heimatverein habe die Balken mit den Inschriften gesichert und eingelagert, erzählt Hövemann. Auf seine Anfrage hin habe er sie freundlicherweise zurückbekommen.

In Barver fühlt sich das Paar inzwischen richtig heimisch: „Wir wurden sehr freundlich aufgenommen. Und wir haben eine hervorragende Nachbarschaft.“

Der Torbalken aus dem Jahr 1788 mit den Namen seiner Vorfahren liegt Georg Hövemann besonders am Herzen. © Russ, Melanie

Bianca Iacovozzi und Georg Hövemann wollen ihr kleines Paradies aber nicht nur für sich allein und ihre Mieter. „Wir wollen den Hof auch temporär öffnen“, sagen sie. Zum Tag des offenen Hofes zum Beispiel.

Fertig sind die beiden mit der Renovierung von Haupt- und Nebengebäude und der Umgestaltung des Außengeländes noch lange nicht, werden es wohl auch nie ganz sein. „Wir werden mit dem Haus immer Arbeit haben“, wissen sie. „Aber das ist keine Belastung, das ist eine Freude.“