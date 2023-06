Hoffnung für die Rehdener Apotheke

Von: Melanie Russ

Teilen

Die Sonnentau-Apotheke in Rehden braucht zum 1. Juli einen neuen Inhaber. Fix ist diesbezüglich noch nichts, aber es gibt einen ernsthaften Interessenten. © Russ

Ein auswärtiger Interessent könnte die drohende Schließung der Apotheke in Rehden abwenden. Einige Details müssen aber noch geklärt werden.

Rehden – Die Zahl der Apotheken schrumpft seit Jahren kontinuierlich. Vor allem in ländlichen Regionen schließen sie vermehrt. Der Apotheke in Rehden, eigentlich in einem perfekten Umfeld direkt neben dem Gesundheitszentrum gelegen, drohte das gleiche Schicksal, nachdem sich deren Inhaberin Edith Siebel entschieden hatte, Ende Juni in den Ruhestand zu gehen. Ihre Suche nach einem Nachfolger blieb erfolglos, aber jetzt gibt es doch Hoffnung.

Ein auswärtiger Interessent möchte die Apotheke weiterführen. Ziel ist laut Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene, der die Suche nach einem neuen Apotheker unterstützt, ein nahtloser Übergang. Fix ist das Ganze noch nicht, wie Kiene betont. Es müssten noch einige Fragen bezüglich der Übernahme geklärt werden. Aber die Zuversicht ist groß.

Auch Verpächter Ralf Nüßmann ist froh. Ihm ist nach eigener Aussage sehr daran gelegen, in seiner Immobilie weiterhin eine Apotheke zu haben, weil sie für den Standort Rehden eben enorm wichtig ist. „Ich hatte schon keine Hoffnung mehr“, sagt er mit Blick auf die generell bestehende Schwierigkeit, Pharmazeuten aufs Land zu locken.